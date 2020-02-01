Olmayınca Olmuyor!

Haber: Volkan Yılmaz

Sezonun en iyi oyunlarından biri çıkaran Boluspor Mustafa’nın harika golüyle öne geçerken maçın hakeminin verdiği tartışmalı penaltı sonrası 1 puana razı oldu. Boluspor’da kaleci Mosquera 4 net pozisyonu kurtararak yine maçın yıldızı oldu. Kırmızı-beyazlılarda Cumakli Bişi de mükemmel bir oyun çıkardı. Boluspor’un yeni forvet Kibric ise iyi niyetine rağmen gol pozisyonu bulmakta zorlandı. Maçtan 1 puanla ayrılan Boluspor düşme hattından çıkamazken, Erzurum ekibi de zirve mücadelesinde yara aldı.

Maçtan dakikalar

25. dakikada Mustafa Durak’ın ceza sahası dışından sert şutunda direğe çarpan top dönüşte kalecinin sırtına çarparak ağlara gitti. 1-0

41. dakikada İsmail Konuk’un ceza sahası içinde rakibine müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi.

42. dakikada İbrahim Akdağ’ın kullandığı penaltıda top ağlara gitti. 1-1

61. dakikada Boluspor’un atağında Cumali Bişi’nin ceza alanının dışından çektiği şut, kalenin üstünden dışarı çıktı.

69. dakikada Boluspor’un kontra atağında Kidic’in ceza sahasına attığı pasta rahat pozisyonda Mustafa Durak topu yandan dışarı yolladı.

73. dakikada Boluspor’un atağında Arif Morkaya’nın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Sehic topu kornere çıkarmayı başardı.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Ömer Tevfik Özkoç xx, Furkan Ürün xx

Boluspor: Mosquera xx, Hayrullah Bilazer xx, Adileho xx, İsmail Konuk xx, Emre Öztürk xx (Seth dk. 85 ?), Cumali Bişi xx, Arif Morkaya xx, Gökhan Sazdağı xx, Emir Halilovic xx (Mustafa Eskihellaç dk. 67 xx), Mustafa Durak xxx (Delarge dk. 70 xx), Kidric xx

Yedekler: Bahadır Güngördü, Seth, Muhammed Çetin, Melih Okutan, Bilal Kısa, Mustafa Eskihellaç, Kubilay Yılmaz, Delarge

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor: İbrahim Sehic xx, Aykut Demir xx, Hasan Hatipoğlu xx, Murat Uçar xx, Mücahit Albayrak xx, Obertan xx (Emrah Başşan dk. 46 xx), İbrahim Akdağ xx, Hamroun xx (Batuhan Artarslan dk. 77 xx), Sissoko xx (Hasan Ayaroğlu dk. 90 ?), Scuk xx, Oltan Karakullukçu xx

Yedekler: Kayacan Erdoğan, Batuhan Artarslan, Pote, Hasan Ayaroğlu, Emrah Başşan, Merthan Açıl, Cenk Ahmet Alkılıç

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Goller: Sehic (dk. 25 k.k), İbrahim Akdağ (dk. 42 pen.) (Erzurumspor)

Sarı Kartlar: İsmail Konuk, Emir Halilovic (Boluspor), Hasan Hatipoğlu, Oltan Karakullukçu (Erzurumspor)