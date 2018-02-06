Haber: Semih Baykal

Bölgesel Amatör Ligi 6. Grup 17’nci hafta mücadelesinde Karaçayır 2 Nolu sentetik sahada oynan Yeniçağaspor- 100. Yıl Soğuksuspor maçında futbolcuları yaklaşık 200 taraftar yalnız bırakmadı. Yeniçağaspor’a destek olmak için tribünleri dolduran taraftarlar “Ölmek Var Düşmek Yok” pankartını açtı. Yeniçağaspor’un 1-0 kaybettiği maçta taraftarlar karşılaşma boyunca davullar eşliğinde tezahüratlarıyla takımına destek oldu. Futbolcular da kendilerini soğuk havaya rağmen yalnız bırakmayan taraftarlarına teşekkür etti.