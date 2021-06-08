Oltan atağı

Hücum hattına takviye yapmak için arayışlarını sürdüren Samsunspor, BB Erzurumspor forması giyen Oltan Karakullukçu'ya kanca attı. Kırmızı-beyazlı ekibin, Erzurumspor'la sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek 29 yaşındaki forvetle ilk teması kurduğu öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun, Karadeniz ekibiyle önümüzdeki günlerde pazarlık için masaya oturması bekleniyor.

Şampiyon yaptı

Gümüşhane'de yetişen Oltan Karakullukçu; Boluspor, Sandıklı Belediye, Derince, Bayburt Özel İdare ve Afjet Afyon gibi takımlarda forma giydi. 2016-2017'de Afyon ile 2. Lig'e çıkan başarılı oyuncu, daha sonra 33 maçta attığı 21 golle takımı 1. Lig'e taşıdı. Erzurumspor'la da Süper Lig'e çıkan Oltan, geçen sezon 18 maçta 4 gol kaydetti.