Ölüm kalım savaşı

Haber: Esra Öztürk

İki hafta ara verilen Spor Toto 1. Lig karşılaşmalarına 2-3 Nisan 2019 tarihlerinde oynanacak maçlarla devam edilecek. İlk iki takımın direk Süper Lig’e yükseleceği, 3-4-5 ve 6. sıradaki takımlar arasında oynanacak Play-Off karşılaşmaları sonunda bir takımın daha en üst lige terfi edeceği Spor Toto 1. Lig’de sezonu son üç sırada tamamlayan takımlar ise 2. Lig’e düşecekler. Ligin son sekiz haftasında düşme potasındaki takımları birbirinden zorlu maçlar bekliyor. Sezona genç bir kadro ile başlayan ve ligin galibiyet alamayan tek takımı olan Kardemir Karabükspor’un ligden düşmesi kesinleşti. 20 puanla 17. sırada yer alan Birevim Elazığspor ile 25’er puana sahip olan Eskişehirspor ve Afjet Afyonspor da ateş çemberinin içerisinden kurtulmaya çalışıyorlar. 27’şer puanlı iki takımdan Giresunspor ve İstanbulspor A.Ş. ile 30 puanla 12. sırada bulunan Adanaspor A.Ş. de düşme potasına en yakın takımlar. Bu takımların üzerinde yer alan 35 puanlı Balıkesirspor Baltok ile 37 puanlı Altay her ne kadar orta sıralarda bulunsalar da henüz ligde kalmayı garantilemiş değiller. Bu nedenle Spor Toto 1. Lig’in son sekiz haftasında oynanacak karşılaşmalar her takım için final havasında geçecek. Özellikle düşme potasındaki takımlar ile potaya yakın takımların kendi adalarında oynayacakları maçlar büyük önem taşıyor.