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12 Aralık 2018 Çarşamba
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    • Ömer Aşık “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı

    Milli sporcular Anadolu Ajansı'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Çin’de 2017’de düzenlenenEngelli Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda bireyselde dünya ikincisi olan Ömer Aşık’ta oy kullanan sporcular arasında yer aldı.

    12 Aralık 2018 Çarşamba 15:43
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    Ömer Aşık “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı
     

    HABER:Esra Öztürk

    2017 yılında Çin’de düzenlenen Engelli Okçuluk Dünya Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza atarak bireyselde dünya ikincisi olan Ömer Aşık, Anadolu Ajansı’nın “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı. Başarılı sporcu, "haber" kategorisinde Ali Jadallah tarafından Gazze'de çekilen "Direnişe 'engel' yok" adlı fotoğrafı, "yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" ile "spor" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" başlıklı fotoğrafları seçti.Ömer, yaptığı açıklamada, engellilerin hayatın her alanında bir mücadele içinde olduğunu belirterek, bu açıdan haber kategorisinde oyladığı fotoğrafın çok önemli olduğuna dikkati çekti. "Direnişe engel yok" fotoğrafının kendisi için çok anlamlı olduğunu aktaran Ömer, "Vatan toprağı için mücadele etmeye hiçbir şeyin engel olamayacağını göstermesi açısından güzel bir fotoğraf karesi. İkinci oyumu ise ilimizde yaşanan yangın olayında, hayvan sevgisini ortaya çıkartan yaşlı dedemizin kedisine duyduğu sevgiyi gösteren kare için kullandım. Üçüncü olarak ise atalarımızdan kalan atlı sporları anlatan fotoğrafı oyladım." değerlendirmesinde bulundu.

    Anahtar Kelimeler: Milli, Sporcular, Anadolu, Ajansının, &quot;Yılın

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