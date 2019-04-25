Ömer Aşık’tan Büyük Başarı

Haber: C.Kutay Aykan

Sporcumuz önceki gün önemli bir başarıya daha imza atarak Türkiye Şampiyonu oldu. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ömer Aşık şunları söyledi: “2019 yılı Türkiye Bedensel Engelliler Okçuluk Türkiye Şampiyonası’nda Okçular Vakfı Makaralı Yay Mix takım olarak Öznur Cüre ile birlikte Türkiye Şampiyonu olarak yarışmamızı tamamladık. Bu başarıda emeği geçen kulüp antrenörüm abim Ahmet Soner Mersinli, kulübüm Okçular Vakfına ve aileme ve destek verip yanımda olan bütün herkese teşekkür ederim...” Diğer yandan bayanlarda bir diğer bedensel engelli sporcumuz Merve Nur Eroğlu da madalya kazanarak Bolu’nun gururu olmuştu.