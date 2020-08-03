Ömer Can Bıltır Türkiye Snooker  Şampiyonası’nda

Haber: Volkan Yılmaz

Konu hakkında görüşlerini aldığımız sporcumuzun babası Levent Ömer Bıltır şunları söyledi: “Ben yaklaşık 15 seneden beri Eurosport’ta snooker izliyorum. Can şu anda 11 yaşında ve beş yaşından beri bu sporu izliyor. Müthiş bir oyun. Bilardonun farklı bir çeşidi. Genelde İngiliz ve İskoçların oynadığı bir spor. 15 kırmızı ve 7 farklı renkte topla oynanan, hedefin yalnızca sayı atmak olmadığı, farklı stratejilerin uygulandığı, fiziksel, mental, psikolojik, yetenek ve zeka yönleri olan komple bir spor. Yaklaşık üç sene önce Can’la normal bilardoyla başladık. İstanbul’a bir gidişimizde snooker oynamak için bir salona gittik. Orada oynarken Türkiye’nin tek lisanslı snooker hocası olan sevgili Umut Töre, Can’ı gördü ve çok beğendi. Yetenekli olduğunu ve çalışırsa ileride iyi bir yerlere geleceğini söyledi. Böylece Can’ın snooker macerası başladı. Yaklaşık üç senedir yılda 5 – 6 kez İstanbul a gidiyoruz sırf snooker için. Dört beş gün boyunca günde dört beş saat ders alıyor hocasından. Esasında Nisan ayındaydı Türkiye Şampiyonası. Fakat korona salgınından dolayı turnuva iptal olmuştu. Kısmetse Ağustos 17 – 23 arasında yapılacak. Can kendi yaş grubunda Türkiye’nin en iyi iki üç oyuncusundan bir tanesi. Ben de ona antrenman verebilmek için oynuyorum ve Türkiye Şampiyonasına ben de katılacağım. Basketbolda yaklaşık dört seneden beri oyuncum. Dolayısıyla basketboldan sonra snookerda da yollarımız kesişti baba oğul. İkimiz de çok keyif alarak oynuyoruz. Bakalım şampiyona nasıl geçecek.”