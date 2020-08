Ömer Can Müthiş Maçlar Çıkardı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bu büyük başarı dolayısıyla Gençlik ve Spor bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu federasyon temsilcisini özel olarak arayarak kendisini tebrik etti. Sporcumuzun performansı hakkında kendisi gibi turnuvaya katılan babası ilimiz basketbol Antrenörlerinden mimar Levent Ömer Bıltır şöyle konuştu. “ Can 2009 doğuml , yani 11 yaşında daha. Turnuva büyük erkekler kategorisindeydi. Diğer oyuncuların hepsi 25 yaş ve üzeri oyuncular. Ağırlığı da 35 - 40 yaş arası ve yaklaşık 10 - 15 senedir snooker oynayan oyuncular. Bir de Bolu da snooker masası yok. Amerikan bilardo masasında antrenman yapabiliyor ancak. Bu iki bilardo masası arasında da yaklaşık iki kat boyut farkı var. Yılda 4 -5 kez İstanbul a gittiğimizde oynayabiliyor snookerı. Turnuvada iki maç yaptı. İlk maçı 22 senedir snooker oynayan 45 yaşındaki Ankaralı bir oyuncuya 2 – 0 kaybetti ama her iki frame ide son toplarda kaybetti. İkinci maçında ise 33 yaşında, yaklaşık 15 senedir snooker oynayan ve klasmanda Türkiye 19.su olan bir oyuncuyla karşılaştı. Bu maçta bir frame alma başarısını gösterdi ve maçı 2 – 1 kaybetti. Kaybettiği frameleri de son iki topta kaybetti yine. Bütün salon, izlemeye gelen diğer oyuncular hatta o sırada başka masalarda maçı olan oyuncu ve hakemler bile oyunlarını bırakarak Can ı seyrettiler. Maçlarının sonunda ve diğer maçları izlerken de yanına gelip “şampiyon nasılsın “ dediler. Şampiyonanın en çok ilgi gören oyuncusu oldu oyunundan dolayı. 3 – 4 sene sonra yani 14 - 15 yaşına gelince bile büyük erkeklerde Türkiye şampiyonu olabileceğini belirttiler. Maçlardaki rahatlığı ,özgüveni, ustaca ve zekice yaptığı vuruşları ve centilmenliği ile bende çok gurur duydum oğlumla…İnşallah ileriki yıllarda başka Türkiye şampiyonalarında beraber oynarız. Turnuva sırasında bilardo federasyonu Bir tweet atarak, ayrıca Gençlik ve Spor bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da federasyon temsilcisini bizzat arayarak Canı kutlayıp başarılarının devamını dilediler. Umarım bir şekilde Bolu ya bir snooker masası da gelirse üç dört sene sonra Can kendinden dört beş yaş büyüklerde bile rahatça Türkiye şampiyonu olur, büyük erkeklerde de Türkiye snooker şampiyonluğuna oynar “