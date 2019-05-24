Önce Boluspor!

Haber: C.Kutay Aykan

Açık ve net olarak önceliğin Boluspor'da olduğunu belirten tecrübeli eldiven "Boluspor'da iki sezon geçirdim. Bu ayın sonunda kontratım bitiyor. Ama kendi etik değerlerimce tabi ki önce kulübüm Boluspor ile görüşeceğim. Hiç bir takıma imza atmadım. Süper ligden 1, Spor Toto 1. lig den iki takım benle görüştü. Dediğim gibi kontratım bitse de, ilk öncelik Boluspor'un. Bolu'da çok güzel iki yılım geçti. Camiamızda 30 Mayıs'ta yapılacak olan kongreyi bekliyoruz. Kongre durumuna göre yolumuz belli olur. Boluspor camiası emin olsun. Boluspor ile görüşmeden hiç bir takıma imza atmam" dedi. Tecrübeli kalecimiz Gökhan Değirmenci kongre tarihinin uzaması halinde sürecin ne göstereceğini bilemeyiz diyerek Boluspor camiasına selamlarını iletti.

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2019, 10:58