Önce Dene, Sonra Katıl

Haber: Gönül Olutürk

Bolu Tenis Akademisi Yaz Tenis Okulumuza kayıt yaptırmak isteyenler için; 13 Haziran Perşembe ve 14 Haziran Cuma günleri, her yaş grubu için saat 17:00-20:00 aralığında, Turizm Otelcilik Lisesi tenis kortlarında ücretsiz demo(deneme) derslerimiz olacaktır. Deneme derslerimize katılıp daha sağlıklı bir şekilde karar verebilirsiniz. Deneme derslere katılmak için isim yazdırmanız yeterli" ifadelerine yer verildi. Bolu Tenis Akademisi yaş Grupları;

4-5 yaş

6-7-8 yaş

9-10-11 yaş

12-13 yaş

Lise grubu

Üniversite grubu

Yetişkin grupları

İletişim: 0538 982 17 78 Fatih şeker