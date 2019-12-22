“Önemli 1 Puan Aldık”

Haber: Erdal Tanrıverdi

Özköylü, “Baktığımız zaman gerçekten çok zor bir süreç içerisindeydik, hem ligdeki durumumuz itibariyle hem de mevcut kadromuzdaki sakat oyuncu sayımızın çok fazla oluşu, bugün 5 tane direkt 11'de oynayabilecek oyuncumuzu buraya getiremedik. Birçok oyuncumuz devreyi kapatmıştı. Burak 2 haftadır oynamıyor bu maça mecburen çıkarmak zorunda kaldık. İsmail Konuk o da sakat problemi var, Bilal 4 haftalık aradan sonra yavaş yavaş oynamaya başladı, tabii ki tempo kazanması oyuna girmesi zaman alacak çünkü o da sakatlıktan çıktı. Yani zor bir dönem içerisindeyiz. Böyle dönem içerisinde Akhisar gibi bu ligin iyi takımlarından bir tanesine karşı deplasmanda böyle güzel bir mücadele ile böyle güzel bir oyunla 1 puan almak bizim adımıza sevindirici. Zaten maçtan önce oyunun bu şekilde geçeceği konusunda herkes zaten bunları biliyordu. Biz elimizdeki oyuncu grubunu en doğru şekilde kullanmaya çalıştık. Başka yerlerde başka oyuncular oynatmak zorunda kaldık. Bugün çocukları konuştuğumuz gibi planladığımız gibi sahada çok doğru bir duruş gösterdiler ve doğru pozisyon aldılar. Çok fazla pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. Biz artık devrenin bitmesini bekliyoruz kendi adımıza, alabildiğimiz kadar puan almak bizim hedefimiz. Hem iyileşecek oyuncularımızın katılımı ile hem de devre arası yapılacak olan transferlerle beraber ikinci yarıda ben çok bambaşka bir Boluspor takımı olacağına inanıyorum. İnşallah bu 1 puan son haftalarda üzdüğümüz camiamızı sevindirmiştir. Boluspor ayakta kalacak, güçlü olarak yoluna devam edecek, hiç kimsenin bundan endişesi olmasın" dedi.