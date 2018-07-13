banner133

banner128

banner120
13 Temmuz 2018 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Önemli imzalar atıldı

    Kırmızı beyazlı ekibimiz Boluspor, anlaşma sağladığı 8 futbolcu için toplu imza töreni düzenledi. Kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde düzenlenen imza töreni seyirlik görüntüler oluşturdu.

    11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:39
    Bu haber 348 kez okundu
    Önemli imzalar atıldı

    HABER:Kasım Şahin

    İmza törenine Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı ve kulüp yöneticileri ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Ümit Kurt, 2 yıl anlaşma sağlanan Umut Gündoğan, 1 yıllığına takıma katılan İsmail Haktan Odabaşı, 2 yıllık mukavele yapılan Uğur Akdemir, 3 yıl anlaşma sağlanan Özkan Taştemur ve ikişer yıllığına anlaşılan Sinan Akaydı, Gökhan Köstereli ile Hayrullah Bilazer katıldı. İmza töreni öncesinde bir açıklama yapan Başkan Çarıkçı, yaklaşık 10 gün önce anlaştıkları ve takımla antrenmana çıkan futbolcuları tanıtmak ve sözleşme imzalamak için bir araya geldiklerini belirtti. Sözleşme imzaladıkları isimlerden biri olan İsmail Haktan Odabaşı'nın daha önce Boluspor forması giyen bir futbolcu olduğunu anımsatan Çarıkçı,  "İsmail Boluspor kulübünde 1 sene görev yaptı. O dönem zarfında Boluspor’a çok önemli hizmetleri oldu. Yine bizim geçmişte çok istediğimiz ama alamadığımız bir oyuncu vardı. Kartalspor takımındayken izlediğimiz beğendiğimiz Uğur kardeşimizle de belki 4-5 sene sonra inşallah çalışmak nasip olacak. Yine bizim izlediğimiz Umut Gündoğan'ı Galatasaray'dan aldık. Darıcaspor'dan da bir yıldır takip ettiğimiz Kaleci Gökhan Köstereli ile genç kardeşimiz Hayrullah’ı da aramıza kattık. En son da yine bu sene takip ettiğimiz Özkan var" diye konuştu.

    Geçen sezon Çaykur Rizespor'da forma giyen Ümit Kurt ile de 1+1 yıllığına anlaştıklarını ifade eden Çarıkçı, "Yine, Rizespor, Sivasspor ve Gençlerbirliği’nde oynamış kardeşimiz Ümit Kurt ile de sözleşme imzalıyoruz. Ümit daha önceden bildiğimiz bir futbolcu. Kendisi bu sene 3-4 kulübün teklifini geri çevirdi. Boluspor’u tercih etti. Bu nedenle kendisine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

    Transferle ilgili artık son noktaya yaklaştıklarını da aktaran Çarıkçı, en fazla 2-3 oyuncu daha transfer ederek bu dönemi kapatacaklarını kaydetti.

    Anahtar Kelimeler: Kırmızı, Beyazlı, Ekibimiz, Boluspor, Anlaşma

    YORUM YAZ

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

      Yorumlar
      Toplam 1 yorum mevcut

    • Bolusporlu 2 gün önce yorumlandı

      ercan albayrak'ı göremedik. bu tür yerlerde mutlaka fotoğrafa girerdi. sanırım tatilde, kardeş!

      @Cevapla

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ Ala Geyik” den “ Bolu Parkları” na … “Ala Geyik” …
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu KIZIM SÖYLEDİ. BEN İNANMADIM !
  • Suat Tosun Suat Tosun SÜPER YAŞIN KESTİRMESİ
  • AYHAN DEMİRCİ AYHAN DEMİRCİ “Mesih”,“Altın Nesil” ve “Erdoğan’ı Affetmek”
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan VATANSIZ OLMAK
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR KÜSİP
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL IZA’YA AÇIK MEKTUP.
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım BATILI-DOĞULU-KUZEYLİ-GÜNEYLİ AJANLAR DURDUKÇA VE KÜRT-ARAP-ACEM MÜRİTLERİ YÖNETTİKÇE...
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir GEÇİNMEK…
  • Aydın Hitit Aydın Hitit OMUZ
  • İlhami Candemir İlhami Candemir SEÇİM ANALİZİ
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Hasan Aksay’dan Geleceğe Tohum!
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Gölcük rant kapısı değil, doğa harikasıdır!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Sandıkta halkımızın O Şaşmaz Terazisinin Verdiği Mesaj!
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Bürokrasi 1
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR O ANTİ DEPRESANI ALMA ÇOCUĞUM
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Mitingler sandığın aynası değil
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk Milletvekili adaylarına: MASALI, ŞOVU BIRAKIN PROJELERİNİZİ ANLATIN
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL KAPANMASINA 10 GÜ N KALDI !!!
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Genç Girişimci
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Zor Bir Anket Oldu
  • Gürkan Dura Gürkan Dura NÂZIM HİKMET’İN BOLU YOLCULUĞU
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ FETİH SURESİNİN 16. AYETİ VE BİR KUR’AN-I KERİM MUCİZESİ (II)
  • ÖMER ERU ÖMER ERU SU ve SU TAŞKINLARI
  • Makinist Makinist Refik Özçelik’i cız tutmuş
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR MİLLİ EĞİTİM ALARM VERİYOR YA TARIM? YA EKONOMİ?
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur ARZ EDERİM
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124