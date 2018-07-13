HABER:Kasım Şahin

İmza törenine Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı ve kulüp yöneticileri ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Ümit Kurt, 2 yıl anlaşma sağlanan Umut Gündoğan, 1 yıllığına takıma katılan İsmail Haktan Odabaşı, 2 yıllık mukavele yapılan Uğur Akdemir, 3 yıl anlaşma sağlanan Özkan Taştemur ve ikişer yıllığına anlaşılan Sinan Akaydı, Gökhan Köstereli ile Hayrullah Bilazer katıldı. İmza töreni öncesinde bir açıklama yapan Başkan Çarıkçı, yaklaşık 10 gün önce anlaştıkları ve takımla antrenmana çıkan futbolcuları tanıtmak ve sözleşme imzalamak için bir araya geldiklerini belirtti. Sözleşme imzaladıkları isimlerden biri olan İsmail Haktan Odabaşı'nın daha önce Boluspor forması giyen bir futbolcu olduğunu anımsatan Çarıkçı, "İsmail Boluspor kulübünde 1 sene görev yaptı. O dönem zarfında Boluspor’a çok önemli hizmetleri oldu. Yine bizim geçmişte çok istediğimiz ama alamadığımız bir oyuncu vardı. Kartalspor takımındayken izlediğimiz beğendiğimiz Uğur kardeşimizle de belki 4-5 sene sonra inşallah çalışmak nasip olacak. Yine bizim izlediğimiz Umut Gündoğan'ı Galatasaray'dan aldık. Darıcaspor'dan da bir yıldır takip ettiğimiz Kaleci Gökhan Köstereli ile genç kardeşimiz Hayrullah’ı da aramıza kattık. En son da yine bu sene takip ettiğimiz Özkan var" diye konuştu.

Geçen sezon Çaykur Rizespor'da forma giyen Ümit Kurt ile de 1+1 yıllığına anlaştıklarını ifade eden Çarıkçı, "Yine, Rizespor, Sivasspor ve Gençlerbirliği’nde oynamış kardeşimiz Ümit Kurt ile de sözleşme imzalıyoruz. Ümit daha önceden bildiğimiz bir futbolcu. Kendisi bu sene 3-4 kulübün teklifini geri çevirdi. Boluspor’u tercih etti. Bu nedenle kendisine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Transferle ilgili artık son noktaya yaklaştıklarını da aktaran Çarıkçı, en fazla 2-3 oyuncu daha transfer ederek bu dönemi kapatacaklarını kaydetti.