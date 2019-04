ONLAR BOLUSPOR'UN EMEKÇİLERİ

Haber: C.Kutay Aykan Maçlar olsun, antrenmanlar olsun, takımın tüm kıyafetlerinden, formalar, şortlar, tozluklar, kramponlar, antrenman malzemeleri, toplar, antrenman ekipmanları yani hemen her türlü futbolcu, teknik ekip ve masörlerin malzemelerinden sorumlular. Takımın pırıl pırıl ve eksiksiz olarak karşılaşmalarda giydikleri formaların ve kullandıkları diğer ürünler hep onların ellerinden geçiyor. Hayrettin Keskin, İbrahim Türker ve Resul Esen, Boluspor’un malzemecileri olarak yıllardır kulübün hizmetindeler. Hayrettin Keskin emekli, ancak Boluspor için hizmetine devam etmekte. 1960 Düzce doğumlu, askerliğini Devrek’te acemi birliğinde Jandarma olarak yapmış, oradan Giresun’a gitmiş. Evli, bir oğlu ve 2 kız torunu var. Sohbet şeklinde gerçekleştirdiğimiz röportajda, işlerinin nasıl dikkat isteyen bir işkolu olduğunu, malzemecinin görevleri, çalışma ortamları, yöneticilerden istekleri ve beklentileri konularının yanında başlarından geçen unutamadıkları anıları işledik. Hayri usta, Boluspor’daki yıllarını anlatmaya şöyle başladı: 1984’DE BOLUSPOR’DA ALTYAPIDA İŞE BAŞLADIM



Boluspor’a 1984’te altyapıda çalışmaya başladım, Mehmet Başaygün teknik direktördü Boluspor’da. O sezon takım ligden düşmüştü. Antrenör olarak tekrar Neagu takımın başına getirilmişti. Malzemeci olarak göreve başlamıştım. Malzemeci bir futbolcunun çorabından tut, tüm eşyalarıyla sorumlu kişidir. Buna hocaların malzemeleri de dahildir. Ayrıca masörlerin bile malzemecisiyiz. Malzemeci olmadan sahada idman başlamaz. Yaz – kış devam eden bir işimiz var. Kampta, soyunma odasında, antrenmanda, maçlarda bizim görevimiz sürekli vardır. Futbolcu antrenman bitince veya karşılaşma sona erince gidiyor, bizim işimiz ise devam eder. Yıkama, ayakkabı temizliği, malzemelerin temizliği, soyunma odalarının temizliği hepsi malzemecinin işidir. Emekliyim ve çalışma hayatım 35 senedir devam ediyor. Boluspor’da en eskilerden biriyim. Şenol Güneş’le de çalışmıştım, o şimdi Milli takımların başında çalışmasına devam ediyor, bizim Boluspor’da çalıştığımız sezonda Boluspor’u ligden düşürüp gitmişti. Hayat böyle işte, 2 sene onunla çalışmıştık. Oldukça soğuk, pek muhabbete girmeyen, disiplinli gibi gözüken biriydi. Ne zaman ki ben de Karadenizliyim diye öğrenince o zamandan sonra biraz hemşehricilik yapmıştı. Tınaz Tırpan’la da Süper Lig’de çalıştık. En fazla Mehmet Başaygün’le çalıştık. Bir gidiyordu, bir geliyordu. Coşkun Demirbakan’la, Serhat hocayla, Durmuş hocayla, Oğuz Çetin’le, Levent Eriş’le, Mustafa Çapanoğlu, Kemal Kılıç, Mustafa Uğur ve Sait hocayla çalıştım. Şimdi Orhan hocayla çalışıyoruz. O kadar çok hocayla çalışmışız ki, daha hatırlamaya çalışsam birkaç tane daha isim sayarım herhalde. 17 KG’LİK MAKİNAMIZ VAR



Ne yazık ki sanayi tipi makinamız yok, ev tipi makinalarla profesyonel takımın malzemelerini yıkamaya çalışıyoruz. Üç sene önce aslında sanayi tipi makine alınacak denmişti ancak hala alınamadı, bir küçük makine dahi alınamadı. Bu bizim için en önemli olan şeydir. Tasarruf için belki alınmadı ancak bu tür büyük ölçüde önemi olan makinenin alınması gerekir. Bu bizim için büyük sıkıntı teşkil ediyor. Şu an elimizde 17 Kg.’lik LG makinamız var. Onun da rulmanları filan değişti. Bir daha bozulursa toplanabilecek hali yok. 3 tane küçük makine var, onlar da zaten sıfır makine değiller. TÜM MALZEMELERE YAZILACAK YAZILARI BİZLER YAZIP BASIYORUZ



Formaların isimlerini, numaralarını, reklamları, hepsini bizler burada basıyoruz. Ancak kulübümüzün orijinal baskı makinası olmadığı için, ütüyle bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Bir tane baskı makinası var kulübümüzün, ancak o da storda bulunuyor. Eski model olduğu için o makine randımansız. Formalar boş geldiği için, normal lig maçlarından ayrı Ziraat Türkiye Kupası’nın formalarının reklamlarından tutun da her türlü yazılarını da bizler burada ütüyle basıyoruz. Yedekler, antrenörler, teknik heyet, masörler dahil her görevlinin giydiği her ürün bizlerin elinden geçiyor. Üç kişiyiz bu görevi yapan, hepimiz işimizi eksiksiz yapma gayreti içindeyiz. Bazen zamanla yarışıyoruz, çünkü bir formanın isim, rakam ve reklam baskıları en az 30 dk. sürüyor. ÖZEL İLAÇ VE DETERJAN KULLANIYORUZ



Forma ve malzeme yıkamalarında özel deterjan ve ilaçlar kullanıyoruz. Çünkü maç ve antrenmanlarda bazen çamur ve çim lekeleri oluşuyor. Onların temizlenebilmesi için özel ilaçlar kullanıyoruz. Ön yıkama yapıyoruz, suda bekletme yapıyoruz, uzun yıkamalar yaparak lekeleri çıkartıyoruz. Yıkama bittikten sonra hiçbir şekilde formaları kurutmaya atmıyoruz, direkt askıda kurutuyoruz, deformasyon olmasın diye. Futbolcular, maç sonlarında seyircilere formalarını verdiklerinde, biz tespitimizi yapıyoruz, ona ait yeni formayı hafta içinde tekrar hazırlıyoruz. Formalar, yönetimimizce alınan kararla futbolcunun zimmetli malı. TOP GÖLE KAÇTI, KAYIKLA ALDIK



Unutamadığımız ilginç olaylar tabii ki yaşıyoruz. 1999 depreminde Gölbaşı’nda antrenman yaparken, top göle uçtu gitti. O zaman orada teknesiyle bulunan bir vatandaştan rica ederek topumuzu gölden alabildik. Toplar bize zimmetli olduğu için her kayıp topun cezası bize kesilir. Antalya’da bu sene kampta da başımıza buna benzer bir olay gelmişti. Çok yağmur yağmıştı ve top artık suya batmış, ara ara zor bulmuştuk. Malzemeler bizim sorumluluğumuzda, sezon sonu hepsinin sayımı yapılır, yırtılan, sökülen, kaybolan raporlanır ve yönetime teslim edilir. Bu malzemeler Boluspor A2 takımına gönderilmek üzere takibi yapılır. Bu bizim kulübümüzün tasarrufudur. Sezon sonu tüm malzeme sayımı yapılır ve liste olarak yönetime bildirilir. BEYAZ FORMAYI UNUTUNCA KIRMIZI FORMAYLA ÇIKTIK



İbo’yla Gaziantep maçına gitmiştik, antrenman formalarını dağıttım, beyaz maç formalarını dağıtacağım, bir baktım Santos’un 2 forması da yok. Bizi bir telaş tuttu, hemen 4.hakemin yanına gittim, yakaladım. “Hocam, rakip malzemeciyle konuştuk, biz kırmızı giyeceğiz, beyazı onlar giyecek” dedim, hoca, “tamam, sorun yok” dedi, hemen soyunma odasına geldi, formaların fotoğrafını çekti. Biz noksan olan beyaz formaları topladık, kırmızıları dağıttık ve neyse ki durumu çözdük. Aslında formaları unutmamışız, katlarken soyunma odasında dolaba koymuşuz, o telaşla bulamayınca unuttuk zannedip, böyle bir operasyon yapmak durumunda kalmıştık. SANTOS’UN FORMASI YOK



Bir başka anı, yine Antep’te başımıza gelmişti geçen sene. Biz listeyi Macron firmasına bildirdik, yine beyaz forma giyecektik. Formaları futbolculara bir dağıttık, yine Santos’un forması yok, yine Santos, yine forma değiştirme şansımız yok. Rakip takımın malzemecisi formayı değiştirmemek için inat edince, ben erkenden Gaziantep içine şehre gittim. Yanıma numaralı başka formalardan aldım, söktüm o yazıları ve 2 adet Santos isimli ve numaralı forma yaptırdım. 120 TL tutmuştu ve tabii cebimden ödedim. Ancak Macron firmasına da bildirmiştik Santos’un forması yok diye. Adamlar Ankara aktarmalı uçakla yeni formayı maça yetiştirmezler mi? Adam bana geldim dedi, ancak maç oynanıyordu o anda. O yeni gelen formaları da teslim alarak bir başka karşılaşma için yedeklemiş olduk. Sorunu çözmüştük, ancak çok büyük bir telaş ve heyecan yaşayarak, sonunda durumu halledebilmiştik. VİDALI KRAMPONLARI UNUTTUK



Bir başka ilginç anı da Kartalspor maçında İstanbul’da yaşamıştık. Vidalı kramponları Bolu’da unutmuşuz, topçular sahaya çıkacak, İbo’da yeni başlamıştı işe, acemi malzemeciydi daha. Ben malzeme odasındaki malzemeleri topluyorum, bu da soyunma odasındaki malzemeleri toplayıp geliyor. Orada unutmuş kramponları. Havada anormal yağmur yağıyor. Allah’tan erken geliyoruz stada. Bir baktık kramponların vidaları yok, eyvah dedik. İbo hemen maça gelecek olan bir akrabasını aradı ve unuttuğumuz malzemelerin yerini tarif etti, al gel dedi. Takım geldi, ısınmaya çıkacak, topçular vidalı ayakkabılarını istiyor, kramponlar yok. Otelde lobide unutmuşuz, kargaşadan orada kalmış, aradık hemen gönderiyorlar dedik. 15 dakika vaktimiz yok, dışarı çıktım, arabayı bekliyorum, bir baktım Bolu’dan gelen arkadaşlar, krampon çantası ellerinde, hemen kaptım ve acil topçulara dağıttım. O anlar da kan ter içinde kalmıştık. Bunlar çok önemli tecrübeler. Unutmak ayrı sorun, malzemenin eksik olması başka, yetiştirememek bambaşka, büyük önemli sorunlara neden de olabilir.

Bizler her zaman işimize erken geliyoruz. Antrenmanlardan önce 4-5 saat önce geliriz. Maç günleri zaten hazır kıta şeklindeyiz. Topçuların işi biter, giderler, bizim işimiz onlardan sonra 5-6 saat devam eder. Hemen her gün bu aynı şekilde süre gelir. MAKİNAMIZIN SANAYİ TİP OLMASI LAZIM



Burada ilk önce malzemecilerin kullanacağı makinanın sanayi tipi olması lazım. Yıkama, kurutma iyi olması lazım. Soyunma odalarının daha modern olması lazım. Duşların durumu içler acısı, sığınak gibi. Lağım taşıyor, kanalizasyon çekmiyor. 2-3 ayda bir vidanjör geliyor, Allah’tan belediye bu konuda hemen yardımımıza koşuyor. Anlayacağınız kötü bir durum. İçeriyi kötü su ve pislik basınca siz ne kadar yıkarsanız yıkayın, dezenfekte edin, sonuçta o kadar temizlersiniz. İçeri pis kokuyor, en büyük sorunlardan biri duşlar. KURUTMANIN BACASI YOK



İçerde bulunan kurutma makinesinin çıkışı olması lazım. Bacası olmadığı için yıkanan malzemeleri kuruttuğunuzda içerde büyük bir toz kitlesi oluşuyor. İçerinin temizliğini yapmanız mümkün olmuyor. Çünkü dışarıya bir baca ile çıkış olmadığından, tüm toz ve partiküller içeride hapsoluyor. Deterjan artıklarının kapalı ortamda kalması kanserojen bir etki oluşturur mu bilemem ancak kurutma makinasının çalışması, sağlıksız bir ortamın oluşmasına neden oluyor. Bu kadar yoğun çalıştığımız bu ortamda daha sağlıklı koşullarda çalışmayı hayal ediyoruz. En kısa zamanda yöneticilerimizden bu isteğimizin karşılanmasını talep ediyoruz. HER ŞEY BU MAKİNELERDE YIKANIYOR



Ayrıca çamaşır makinelerinin yetersizliğinden bahsederken şunları da ilave etmemiz gerekir. Burada çalışan bayanlar, futbolcuların yatak çarşaf ve yorganlarını, battaniyelerini de toplayıp yıkamaya buraya getiriyorlar. Havlular dahil hepsi bu makinelerde yıkanıyor. Makinemiz sanayi tipi olmadığından, ömrünün kısalmasına da neden olan bu tür malzemelerin de burada yıkanmış olmasındandır diye düşünüyoruz. Topçuların odalarındaki malzemeler, bizim futbol malzemelerinden daha fazla oluyor. Çarşafı, pikesi, yorganı, havlular ve battaniyeleri hepsi burada yıkanıyor. Makine de kaldırmıyor bu kadar ağır yükü. İBRAHİM TÜRKER



25.11.1980 Bolu merkez Tarakçı köyü doğumluyum. İlkokulu köyümde, orta ve liseyi Bolu merkez İmam Hatip Lisesi’nde bitirdim. Askerlikten önce özel sektörde aşçılık üzerine çalıştım. Askerliğimi Jandarma Komando olarak Diyarbakır Lice’de tamamladım. 18.9.2002’de Boluspor’la yollarım kesişti, Yüksel Ceylan’ın başkanlığı döneminde güvenlik görevlisi olarak işe başladım ve birçok departmanında görev aldım. İlk çalıştığım hoca Aldoğan Ardon’du. Malzemeci olarak ilk önce Necip Başkan döneminde 2B PTT Ligi’ne çıktığımız sene başladım. İlk hocam Ali Güneş’ti ve birçok başkan, yönetici ve teknik ekiple çalışmış olduğum bu süreçte 1 şampiyonluk, 1 play-off finali ve çok kez de play-off’lar yaşadık. Çok farklı ve değişik futbolcular ve hocalar tanıdım, çok neşeli ve hüzünlü anılarla dolu yıllar geçirdim.



Evli ve 2 çocuk babasıyım. Unutamadığım bir anımı şöyle özetleyebilirim: Adanaspor maçına gidiyorduk, ben stoperimiz Cem Kargın’ın maç kramponlarını soyunma odasında unutmuşum ve bunun farkına stadyuma gidince varmıştım. Tabi büyük bir telaşla olayı menajerimize anlattım, çözüm yenisini almaktan geçiyordu. Adana Kamil Ocak Stadı’nın yakınlarında bir spor mağazası buldum, 330 TL’lik kramponu kredi kartımla aldım ve yerine koydum. Futbolcu Cem olayı öğrenince şoke oldu tabii, ancak çözümü böyle bulduğumu görünce de bana krampon parasını reddetmeme rağmen, hatanın benim olduğumu söylememe rağmen zorla vermişti. Bu olayı hiç unutamam ve bana büyük bir ders olmuştu.



17 yıldır Boluspor’da çalışıyorum ve burada olmaktan mutluyum. İşimiz gerçekten stresli ve çok dikkat isteyen bir iş. Tüm futbolcuların kullanmış oldukları tüm eşyaları en ince ayrıntısına kadar biz malzemeciler ayarlıyoruz. Bu işte sevinç, hüzün, galibiyet, mağlubiyet hepsi var. RESUL ESEN



Resul Esen Bolu’nun Kıbrısçık ilçesinde Kılkara köyünde doğmuş, evli, 5 yaşında Hatice adında kızı var. Bolu’ya ilk geldiğinde Saray pastanelerinde çırak olarak çalışmaya başlamış. Askere gidip gelmiş ve yine aynı işe dönmüş. Resul de Boluspor macerasını şöyle özetliyor: REHA HOCA DÖRT DÖNDÜRÜRDÜ



Boluspor’da böyle bir iş var, form doldur dediler. Geldim, doldurdum, işe alındım ve altyapıda görev aldım. 2008’den beri Boluspor’da çalışmaya devam ediyorum. İlk hocam Reha Erginer idi, çok sert hocaydı, çok bağırırdı. Bir şapka almaya gönderir, arkamdan “Hadi koşsana, çabuk olsana” diye bağırırdı, onun döneminde hep koştururduk ve acayip kilo vermiştim. Ersel hoca vardı sonra, bana topların üzerine oturma derdi ama kendisi de otururdu. Özcan Bizati, Cüneyt hoca, Fatih Tekke, Ümit Özat, Fuat Çapa, Sait Karafırtınalar gibi hocalarla çalıştık. Ümit hoca da çok sertti. Fuat hocadan yana bir sıkıntımız olmadı. Sait hoca da çok sakin iyi bir insandı.