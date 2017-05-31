Haber: Esra Öztürk

Kırmızı beyazlı yöneticiler oldukça inandıkları Göztepe maçı sonrası büyük hayal kırıklığı yaşamalarına karşın sezon boyunca yeniden ayağa kaldırdıkları Bolusporla, eserleriyle adeta gurur duydular. Mesai kavramı olmaksızın 7/24 çalışan Bolusporlu yöneticiler, Göztepe maçı sonrası stadyumu en son terk eden kişiler oldular. Bolusporlu taraftarlarla uzun uzun sohbet eden kırmızı beyazlı yöneticiler, daha şimdiden yeni sezonun planlamasını konuşurlarken, yarım kalan işi tamamlamak için kolları sıvadılar. Halen görevde olan Boluspor yönetimi ile birlikte kırmızı beyazlı camiaya emeği geçmiş, tüm eski başkanlarımızı ve yöneticilerimizi kutluyor, ebediyete intikal etmişlerimizi yaad ediyoruz..