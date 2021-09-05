"Önümüzdeki 3 maç hedefleri belirleyecek"

Haber: Aysun Beykoz

Takımın son durumunu hakkında açıklamalarda bulunan basın sözcüsü Özel Aydın, "Sezona çok iyi başlangıç yaptık. Geçen hafta Erzurum'a kaybettik. Bandırmaspor'u taraftar da özlemiş. Önümüzde 3 maç zorlu bir seri var. Biz zorlu süreçleri seven ve üstesinden gelen bir kulübüz" dedi.

Güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini kaydeden Süngü ise, "İyi bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Güzel bir kamp dönemi geçirdik. Hedefleri olan futbolcular ile yaş ortalaması da 25,5'e düştü." diye konuştu.

"Önümüzdeki 3 maç takımın hedeflerini belirleyecek"

Önümüzdeki haftalarda oynanacak 3 maçın hedefleri belirleyeceğini kaydeden başkanvekili Adem Yılmaz, "Güzel bir takım ve iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Takım olma yolunda iyi adımlar attık. Önümüzde Ümraniye, Eyüp ve Manisa gibi çok güçlü takımlarla karşılaşacağız buradaki sonuçlar takımın da hedeflerini belirleyecek. Tek problemimiz Pote kaldı büyük ihtimal anlaşarak ayrılacağız. Maliyetler uygun olursa bir oyuncu daha alabiliriz. Pazar günü Bursaspor'la hazırlık maçı yapacağız. Ümraniye maçıyla birlikte inşallah güzel bir seri yakalarız. Bu 3 maç açıkçası ilk 10'un dışında birşeyler yapacak mıyız onu belirleyecek. Play off oynamak istiyoruz. Kentin bu heyecanı da yaşamasını da istiyoruz" ifadelerini kullandı.