Haber: Ceylan Beykoz

Balıkesirspor maçının kahramanlarından olan ve çokta iyi oynamadığımız maçta mücadeleci futbolun öncüsü olan Ramazan, yine defansın adeta sigortasıydı. Hemen hemen her topa müdahale eden ve göbekte Alim ile iyi bir ikili oluşturan Rambo lakaplı tecrübeli stoper maç sonunda yine sevincini taraftarı ile paylaştı. Giydiği 14 numaralı formanın hakkını fazlası ile veren Ramazan Sal kalan 4 hafta öncesi Boluspor'un en büyük silahı olacak gibi görünüyor.