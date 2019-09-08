Orange Cup’ta Büyük başarı

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Cimnastik Kulübü sporcuları 4 - 8 Eylül tarihleri arasında Antalya’da yapılan Orange Cup Trambolin yarışmasında altın madalya için ter döktü. ​ İsviçre, Azerbaycan, Bulgaristan ve Gürcistan cimnastik kulüplerinin boy gösterdiği müsabakalarda ülkemizden de Bolu’yla birlikte birçok cimnastik kulübü katılım sağladı. Müsabakalara Bolu’dan 7 yarışmacı katıldı. İlk defa milli takıma giren sporcularımız Emir Öztürk, Fahreddin Duman ve Batuhan Meriç Mamur 10-12 yaş grubunda ülkemizi temsil etti. Müsabakalarda 17(+) kategorisinde Doğukan Büyükarslan 1., 15-16 yaş grubunda ise Muhammet Emin Duman 3.olmayı başardı. 10-12 yaş erkekler kategorisinde Emir Öztürk, Fahreddin Duman ve Batuhan Meriç Mamur final başarısı gösterdiler. Sporcularımı Türkiye in yüz akı olup dünyada, Avrupa’da ve olimpiyatlarda bizleri temsil edecekler.