Orange Cup’ta Büyük başarı

Haber: Aysun Beykoz
Bolu Cimnastik Kulübü sporcuları 4 - 8 Eylül tarihleri arasında Antalya’da yapılan Orange Cup Trambolin yarışmasında altın madalya için ter döktü. İsviçre, Azerbaycan, Bulgaristan ve Gürcistan cimnastik kulüplerinin boy gösterdiği müsabakalarda ülkemizden de Bolu’yla birlikte birçok cimnastik kulübü katılım sağladı. Müsabakalara Bolu’dan 7 yarışmacı katıldı. İlk defa milli takıma giren sporcularımız Emir Öztürk, Fahreddin Duman ve Batuhan Meriç Mamur 10-12 yaş grubunda ülkemizi temsil etti. Müsabakalarda 17(+) kategorisinde Doğukan Büyükarslan 1., 15-16 yaş grubunda ise Muhammet Emin Duman 3.olmayı başardı. 10-12 yaş erkekler kategorisinde Emir Öztürk, Fahreddin Duman ve Batuhan Meriç Mamur final başarısı gösterdiler. Sporcularımı Türkiye in yüz akı olup dünyada, Avrupa’da ve olimpiyatlarda bizleri temsil edecekler.