banner133

banner101

29 Ocak 2018 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Ordumuza tam destek

    TFF 1. ligin 19 haftasında oynanan Bolsupor – Ümraniyespor maçında Suriye’nin Afrin kentine yapılan çıkartmada futbolcular ve taraftarlar kahraman askerlerimize tam destek verdi.

    29 Ocak 2018 Pazartesi 11:40
    Bu haber 300 kez okundu
    Ordumuza tam destek
    Foto galeriye git

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Boluspor taraftarı, Terör Örgütü PKK'nın Suriye’deki yapılanmasını önlemek için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatında görev yapan Mehmetçiklerimize destek olmak için tek yürek oldular.

    Ümraniye ile oynana maça gelen Boluspor taraftarı tribünü Türk Bayrakları ile donattılar ve “Mustafa Kemalin askerleriyiz” sloganları ile 90 dakika boyunca desteklerini sürdürdüler. Boluspor taraftarı tribünü iki büyük Türk Bayrağı ile süslerken, "AFRİNE BOLU'DAM SELAMLAR. YARENLER" ve DEPLASMAN KRALI TSK” yazılı pankartlar ile desteklerini sürdürdüler.

    Maç öncesi iki takım ve maçın hakemleri “KALBİMİZLE DUAMIZLA MEHMETÇİĞİN YANINDAYIZ” yazılı pankart ile seremoniye çıktılar. Bu görüntüler taraftarlar tarafından dakikalarca alkışlandı.

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1., Ligin, 19, Haftasında

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Olmadı Sait Hoca (ANALİZ)
  • Gürkan Dura Gürkan Dura KARAFIRTINA MÜSABAKAYA DAMGASINI VURDU
  • Aydın Hitit Aydın Hitit BURAK ASAN
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Vicdani Değerlerin Çelişmesi
  • İlhami Candemir İlhami Candemir TİTANİK
  • ÖMER ERU ÖMER ERU SANATTA BİREYSELLİK VE TOPLUMSALLIK
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ MERAL AKŞENER’İ DİNLERKEN
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ Dört mevsimin şehri “ nden …
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Akşener İyi Parti İl Başkanlığını Açtı
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BU İŞ ŞAKAYA GELMEZ!
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Bolu ve Mutfak Kültürü “
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Zeytin Dalı
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR EROZYON OLURSA!
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu YAŞAYAN ÖLÜLER ÇAĞI
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR LİSELER BASKETBOL MAÇLARI
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Suat Tosun Suat Tosun KIŞIN KUŞLARI BESLEMEK DOĞRU MU ?
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Başkan Yılmaz “2019’da Balkon Konuşması Yapacağım”
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir İletişim, sohbet, bilgi alışverişi
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur GÖLCÜK TABİAT PARKI MİLLETİN OLARAK KALMALIDIR
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar GERÇEKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Bölgesel Zayıflama Var Mıdır? Doğrusu Nedir?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR ENDERUN………. BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Makinist Makinist Allah aşkına medeniyet götürmeyin
  • Nihal Eker Nihal Eker SEVGİNİN DİLİ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Her takıma böyle bir Hanna lazım
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner109