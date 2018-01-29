Haber: Kasım ŞAHİN

Boluspor taraftarı, Terör Örgütü PKK'nın Suriye’deki yapılanmasını önlemek için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatında görev yapan Mehmetçiklerimize destek olmak için tek yürek oldular.

Ümraniye ile oynana maça gelen Boluspor taraftarı tribünü Türk Bayrakları ile donattılar ve “Mustafa Kemalin askerleriyiz” sloganları ile 90 dakika boyunca desteklerini sürdürdüler. Boluspor taraftarı tribünü iki büyük Türk Bayrağı ile süslerken, "AFRİNE BOLU'DAM SELAMLAR. YARENLER" ve DEPLASMAN KRALI TSK” yazılı pankartlar ile desteklerini sürdürdüler.

Maç öncesi iki takım ve maçın hakemleri “KALBİMİZLE DUAMIZLA MEHMETÇİĞİN YANINDAYIZ” yazılı pankart ile seremoniye çıktılar. Bu görüntüler taraftarlar tarafından dakikalarca alkışlandı.