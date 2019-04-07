Orhan Kaynak: Mutluyum

Haber: Gönül Olutürk

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Kardemir Karabükspor'u 4-0 yenen Boluspor'un teknik direktörü Orhan Kaynak, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kaynak, ligin geride kalan bölümünde Kardemir Karabükspor'un aldığı iki beraberlikle can yaktığını belirterek, maça bunu bilerek hazırlandıklarını söyledi. Kardemir Karabükspor'un genç bir takım olduğuna vurgu yapan Kaynak, "Futbola, rakibe saygı adına maçın başında ciddiye aldığımız bir karşılaşmada ilk yarıda attığımız 4 golle galip geldiğimiz için mutluyum. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Önümüzdeki hafta Denizli deplasmanı var. Ona da bugünden itibaren hazırlanmaya başlayacağız." diye konuştu.