Orlando Coştu, Taraftarlar Mutlu Oldu

Koronavirüs salgını nedeniyle ülkesine giden Boluspor’un yıldız kalecisi Orlando Mosquera, Bolu’ya döndükten sonra sosyal medyadan paylaştığı görüntü ile sporseverleri coşturdu.

Orlando Coştu, Taraftarlar Mutlu Oldu

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu’ya döner dönmez lig hazırlıklarına başlayan Panamalı yıldız eldiven bir takside çekilen görüntülerde Bolu sokaklarında ilginç figürlerle oynarken ortaya çıktı. Oldukça neşeli anlar yaşayan Orlando Mosquera’nın bu görüntüleri ligin kalan haftaları öncesi Bolusporlu taraftarları da mutlu etti. Oyun havaları eşliğinde keyifli dakikalar sahneleyen Orlando bir ara Beşiktaş’ın da gündemine gelmiş olsa da Boluspor ile sözleşme yenileyerek ligde kalma mücadelesi öncesinde camianın yüreğine su serpti.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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