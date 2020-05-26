Orlando Coştu, Taraftarlar Mutlu Oldu

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu’ya döner dönmez lig hazırlıklarına başlayan Panamalı yıldız eldiven bir takside çekilen görüntülerde Bolu sokaklarında ilginç figürlerle oynarken ortaya çıktı. Oldukça neşeli anlar yaşayan Orlando Mosquera’nın bu görüntüleri ligin kalan haftaları öncesi Bolusporlu taraftarları da mutlu etti. Oyun havaları eşliğinde keyifli dakikalar sahneleyen Orlando bir ara Beşiktaş’ın da gündemine gelmiş olsa da Boluspor ile sözleşme yenileyerek ligde kalma mücadelesi öncesinde camianın yüreğine su serpti.