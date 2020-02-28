Orlando Yine Parladı

Haber: N.Halid Altundal

İlk devrede birçok file bekçisinin görev aldığı Boluspor kalesi Orlando'nun gelişi ile birlikte bir nebze de olsa rahatladı. Panama'lı kaleci Balıkeisrspor maçında da yaptığı kurtarışlarla maçın en iyi isimlerinden biri oldu. Birçok pozisyonda Balıkesir forvetlerine gol şansı tanımayan Orlando Mosquera net pozisyonda yenen tek gole engel olamadı. Orlando Mosquera Boluspor’un ligde kalma yarışında Adana Demirspor, Erzurumspor, Ümraniyespor, İstanbulspor maçlarında da takımın yıldızı olarak alınan beraberlikler de büyük katkı sağlamıştı. Orlando devre arası yapılan 9 transferin içinde en önemli performansı gösteren isim olarak birçok takım tarafından da takip edilmeye başladı.