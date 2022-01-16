Orman Bölge Futbol turnuvası sona erdi



Haber: Erdal Tanrıverdi

Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından başlayan final müsabakasında takımlar birbirleriyle centilmenlik çerçevesinde kıyasıya mücadele etti.

Final maçları yapıldı

Futbolseverler soğuk havaya rağmen takımlarını yalnız bırakmayarak maçlara yoğun ilgi gösterdi, taraftarlar maç boyunca tezahürat yaparak takımlarına destek oldu. Seyirciler bol gollü geçen ve seyir zevki yüksek maçlar ile futbola adeta doydu. Şampiyonluk müsabakasında maça hızlı başlayan Seben FC takımı maçın ilk dakikalarında attığı 2 golle öne geçti. İlk yarının sonlarına doğru FC Mudurnu’nun bulduğu golle maçın ilk yarısı Seben FC’nin 2-1 lehine sonuçlandı. İkinci yarıda Seben FC baskılı ve güzel oyunuyla maçın kontrolünü ele alarak skoru kendi lehine çevirmeyi bildi ve müsabakayı 7-3 skorla alarak bu yıl 10’uncusu düzenlenen geleneksel futbol turnuvasının şampiyonu oldu. Gölyaka Forest takımını 7-1 yenen Mengen takımı ise turnuvanın 3’üncüsü oldu.

Kupa verildi

Final müsabakalarının sonunda ödül töreni düzenlendi. İlk 4 sıraya giren takımlara ve müsabaka boyunca göstermiş oldukları fair play mücadeleden dolayı Taşkesti FC ve FSC Aladağ takımlarına centilmenlik kupası, turnuvada 33 gol atan Seben FC takımından Emre Göder'e gol krallığı kupası ve turnuvaya katılan takımlara plaket verildi. Şampiyon Seben FC takımı şampiyonluk başarısını turnuva boyunca takımı yalnız bırakmayan taraftarla birlikte kutladı.