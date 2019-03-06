Ormancılar Bolu’da birinci…

Haber: Gökhan Aksoy

İzin İrtifak Şube Müdürlüğü Mühendisi ve aynı zamanda Bolu İli Sosyal Projeler Kurum Temsilcisi Türkan Çapkın’ın koordinasyonunda yarışlara katılan ve birinci olan Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Oryantiring Takımı, Makine İkmal Şube Müdürlüğü Mühendisi Erol Göktaş, Bolu Orman İşletme Müdürlüğü İşletme Şefi Adem Uzun, Gerede Orman İşletme Müdürlüğü İşletme Şefi Süleyman Aykut Tonyalı, Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü İşletme Şefi Emrah Okuyucu ve Kıbrıscık orman İşletme Müdürlüğü İşletme Şefi Tarık Sefer’den oluştu. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Oryantiring Takımının birinci olduğu yarışlarda ikinciliği Bolu Adliyesi üçüncülüğü ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü aldı. Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Yılmaz Yıldız ve İzin İrtifak Şube Müdürlüğü Mühendisi Türkan Çapkın tarafından Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin’ne teslim edilen Şampiyonluk plaketi ve sertifikası Bölge Müdürlüğü sportif başarılar köşesinde yerlerini aldı.