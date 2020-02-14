Ortaklardan Moral Yemeği

Haber: Ceylan Beykoz

İşletme sahipleri Sacit Kilitci ve Selçuk Yamaner "Cumartesi günü oynayacağımız Ümraniyespor müsabakası öncesi Boluspor'u restaurantımızda ağırlamaktan onur duyduk. İnşallah uğurlu gelerek üzerimizdeki kara bulutları atar ve üç puanı alırız. Bolusporumuza kalan maçlarda başarılar dileriz." şeklinde konuştu. Kulüpten yapılan açıklamada ise, “Boluspor Kulübü olarak; Ortaklar Pide ve Kebap Resturant'ı ve çalışanlarına ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.