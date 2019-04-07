Ortaokullarda 50.Yıl Farkı

Haber: Esra Öztürk

Alınan bilgiye göre Murat Canbaş Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalarda Yıldız Kızlarda Türkiye Şampiyonu 50.Yıl İzzet Baysal Ortaokulu oldu. Okul sporcularından Sevgi Seda Kayışoğlu Türkiye 3.sü olmayı başardı. Melike Çimen Türkiye 5.si olurken, Ecemnur Sarı Kata Türkiye 6.sı oldu. Genç Kızlarda İzzet Baysal Anadolu Lisesi şampiyonluğa ulaştı. Bilge Tarhan Türkiye 2.liğine, Hilal Mutluoğlu Türkiye 3.lüğüne, Sıla Kaygısız ise Türkiye 4.lüğüne imza attı. Bolu Cimnastikten yapılan açıklamada, “Sporcularımıza ve antrenörlerimize, okul idarecilerimize ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze emeklerinden dolayı teşekkür ederiz” denildi.