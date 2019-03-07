Haber: C. Kutay Aykan

Saadet Partisi Bolu Belediye Başkan adayı Turan Kılınç, çalışmaları kapsamında Boluspor Kulübü’nü ziyaret ederek başkan Necip Çarıkçı ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Kılınç, “Boluspor bu şehrin en önemli markası. Ona sahip çıkmak bizim vazifemiz. Biz sadece seçimlerde değil her zaman yanınızdayız” diyerek yönetime destek verdi.

VAAT TÜCCARLIĞI DEĞİL, İŞ YAPMAYA GELİYORUZ

Herkesin gündeminde bir stadyum meselesinin olduğunu belirten Kılınç, “Boluspor yönetimi ile istişare etmeden ben şuraya şöyle bir stadyum yapacağım, kapasitesi de şu kadar olacak diye bir yaklaşımı biz doğru bulmuyoruz. Bu meselede ilk önce istişare edilmesi gerekenler, fedakâr bir şekilde bu kulübün derdi ile dertlen ve bu vazifeyi üstlenen Boluspor yönetimidir. Yönetimin fikri alınmadan seçim öncesi vaat tüccarlığı şeklinde ortaya konan stat projelerini doğru bulmuyoruz” dedi.

Kılınç, ortaya koyacakları model ile Boluspor’a daimî gelir kaynağı sağlayacaklarını belirterek, kulübün otopark gelirine ihtiyacı kalmayacağını ve otopark parası toplamak sureti ile Bolu halkı ile Boluspor’u karşı karşıya getirmeyeceklerini belirtti.

ÇARIKÇI’DAN TEŞEKKÜR

Ziyaretleri dolayısı ile Kılınç ve partililere teşekkür eden Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çakırçı, “Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartlarda yeni bir stadyum yapılması belki zor olabilir ama yeni stadyum ve kapasitesinden daha önemli olan maçlarımızı izlemeye gelen seyirci sayımızın artmasıdır. Yoksa yüksek kapasiteli bir stadyum yapmanın manası kalmaz.” diyerek Bolu halkını Boluspor’a daha çok destek olmak üzere tribünlere davet etti. Çarıkçı, son dönemde otoparkların gelirinin giderini anca karşıladığını ve kulübün buradan bir istifadesi olmadığını belirtti. Çarıkçı ve yönetim kurulu Kılınç’a Boluspor atkısı hediye ederek başarılar diledi.