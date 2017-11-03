Haber: Esra ÖZTÜRK
Türkiye Oryantiring Federasyonu Bolu Oryantiring İl Temsilciliğinin 2017-2018 yılı faaliyet programında yer alan Cumhuriyet Bayramı Oryantiring yarışı Atatürk Orman Parkında gerçekleştirildi.. Yarışmaya 12 kulüp/okuldan 82 sporcu18 kategoride katılım sağladı. Yarışmaya TEMA Bolu İl Temsilciliğinden yetkililerde katıldı. Ayrıca Genç Tema grubundan 12 sporcuya eğitim verilip bu sporcuların yeni başlayan kategorisinde parkura çıkmaları sağlandı.
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