Haber: Ceylan Beykoz



Manisa Spil Dağı eteklerinde bulunan Kent Ormanı mevkiindeki okullar arası Türkiye Oryantiring

Gençler, Kız ve Erkekler yarışmalarına; Ankara, Bilecik, Bolu, Bursa, Çankırı, Denizli, Düzce,

Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla

Nevşehir, Ordu, Rize, Tokat, Balıkesir, İstanbul ve Kastamonu’dan gelen toplam 315 sporcu katıldı. Okullar arası Türkiye Oryantiring şampiyonasında sporcular 6 kilometrelik parkurda ellerindeki harita ve pusulalarla hedefleri bulmak için performans gösterdi. Zamanla yarışan sporcular ormanlık alanındaki zorlu parkurları geçmek için performansların çok çok üstüne çıktı.Gün boyu süren Türkiye şampiyonasında kazanan takımlar ise Ankara-Ordu-Balıkesir ve Malatya takımları oldu. Kent Ormanı finishinde biten yarışlarda Genç Erkekler A Kategorisinde OrduAnadolu Lisesi, Genç Erkekler B Kategorisinde ise Ankara Etimesgut Faruk Nafiz Çamlıbel Lisesi birinci oldu. Genç bayanlarda ise A kategorisinde Balıkesir Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Kızlar BKategorisinde ise Malatya Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinciliği elde etti.Şampiyonada dereceye giren takımlara madalya ve kupalarını Manisa Gençlik Hizmetleri ve Sporİl Müdür Vekili Hatun Sarıkaya İpek, Türkiye Oryantiring Federasyonu Sportif Direktörü VeyselGüler, Türkiye Oryantiring Federasyonu Organizasyon Kurul Başkanı Özgür Morbel ve EtkinlikDirektörü Deniz Sarı verdi.Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü, Okul Sporları Daire Başkanlığı, TürkiyeOryantiring Federasyonu ve Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmada dereceye girenlerin; 22-28 Nisan’da İtalya’da yapılacak olan Uluslararası Oryantiring Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edeceği belirtildi.