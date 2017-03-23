banner128

banner101

23 Mart 2017 Perşembe
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Oryantiringde derece yok

    Manisa’da, Okullar arası Türkiye Oryantiring Şampiyonası, 315 sporcunun katılımıyla yapıldı. Müsabakalarda Bolulu sporcular da ter döktü.

    23 Mart 2017 Perşembe 15:09
    Bu haber 28 kez okundu
    Oryantiringde derece yok

    Haber: Ceylan Beykoz

    Manisa Spil Dağı eteklerinde bulunan Kent Ormanı mevkiindeki okullar arası Türkiye Oryantiring

    Gençler, Kız ve Erkekler yarışmalarına; Ankara, Bilecik, Bolu, Bursa, Çankırı, Denizli, Düzce,

    Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla

    Nevşehir, Ordu, Rize, Tokat, Balıkesir, İstanbul ve Kastamonu’dan gelen toplam 315 sporcu katıldı. Okullar arası Türkiye Oryantiring şampiyonasında sporcular 6 kilometrelik parkurda ellerindeki harita ve pusulalarla hedefleri bulmak için performans gösterdi. Zamanla yarışan sporcular ormanlık alanındaki zorlu parkurları geçmek için performansların çok çok üstüne çıktı.Gün boyu süren Türkiye şampiyonasında kazanan takımlar ise Ankara-Ordu-Balıkesir ve Malatya takımları oldu. Kent Ormanı finishinde biten yarışlarda Genç Erkekler A Kategorisinde OrduAnadolu Lisesi, Genç Erkekler B Kategorisinde ise Ankara Etimesgut Faruk Nafiz Çamlıbel Lisesi birinci oldu. Genç bayanlarda ise A kategorisinde Balıkesir Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Kızlar BKategorisinde ise Malatya Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinciliği elde etti.Şampiyonada dereceye giren takımlara madalya ve kupalarını Manisa Gençlik Hizmetleri ve Sporİl Müdür Vekili Hatun Sarıkaya İpek, Türkiye Oryantiring Federasyonu Sportif Direktörü VeyselGüler, Türkiye Oryantiring Federasyonu Organizasyon Kurul Başkanı Özgür Morbel ve EtkinlikDirektörü Deniz Sarı verdi.Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü, Okul Sporları Daire Başkanlığı, TürkiyeOryantiring Federasyonu ve Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmada dereceye girenlerin; 22-28 Nisan’da İtalya’da yapılacak olan Uluslararası Oryantiring Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edeceği belirtildi.

    Anahtar Kelimeler: Manisa’da, Okullar, Arası, Türkiye, Oryantiring

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel İzzet Baysal Caddesinin durumu ne olacak?
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR BİR SEVGİ ARANIYOR
  • Suat Tosun Suat Tosun ŞİMŞİR YANIKLIĞI VE ETNOBOTANİK ZENGİNLİĞİ
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY 16 Nisan’da “Evet” Çıkarsa…
  • Aydın Hitit Aydın Hitit KAYMAKLI KADAYIF
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım Atatürk'ü Fatih Camisinde yuhalamışlardı!
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Mesajlar her yerde karşımıza çıkıyor…
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Türkiye satılıyor
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Kimin Terci Ne?
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu O KIZLA DANS EDEBİLİR MİSİNİZ?
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ESKİŞEHİR”den sonra”GNC”de “BOLU”mu?..
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR BİR BAŞKA BAŞKAN
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu ZANNEDERSİN Kİ TÜRKİYE BATTI!
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İSTİKRAR YA DA KAOS
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK HOCALI KATLİAMI
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Beraberlik, Kaybetmekten İyidir!
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER ERKEKLİK ve ÖFKE ÜZERİNE…
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129