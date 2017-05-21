Haber: Ceylan Beykoz

Düzce’de aynı gün gerçekleşen Türkiye Şampiyonası dolayısıyla katılımın azaldığı kupa mücadelesinde toplam 8 kategoride yaklaşık 40 sporcu koşarak hedef bulma yarışında yer aldı. 11 hakemin görev yaptığı mücadelelerde hemşirelerin de yer alması dikkatlerden kaçmadı. Diğer yandan katılım sağlamak isteyen her sporcu velilerin isteği ile mücadelelerin içinde kendine yer bulabildi. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle verilirken, kupa mücadeleleri yaklaşık 90 dakikada tamamlandı.