Haber: Esra ÖZTÜRK

Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nü ev sahipliğinde Spil’in eteklerinde bulunan Kent Ormanı mevkiindeki Okullar arası Türkiye Oryantiring Gençler, Kız ve Erkekler yarışmalarına daha önce gruplarında ilk dört dereceyi elde eden Ankara, Bilecik, Bolu, Bursa, Çankırı, Denizli, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Rize, Tokat, Balıkesir, İstanbul ve Kastamonu’dan gelen toplam 315 sporcu her bir kategoride A-B genç kız erkek 16 takım katıldı. Okullar arası Türkiye Oryantiring şampiyonasında sporcular 6 kilometrelik parkurda ellerindeki harita ve pusulalarla hedefleri bulmak için performans gösterdiler. Zamanla yarışan sporcular ormanlık alanındaki zorlu parkurları geçmek için performansların çok çok üstüne çıktılar. Kızlar B Kategorisinde Malatya Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinciliği elde ederken, ilimiz İzzet Baysal Gölyüzü Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi A-B Genç kızlar, B Genç erkekler kategorisinde 3 dalda katılırken B genç kızlarda Türkiye ikincisi oldu. Kategorilerinde birinci olan 22-28 Nisan’da İtalya’da yapılacak olan Uluslararası Oryantiring şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecekleri belirtildi. Takım antrenörleri Ugur Pekcan ve Ahmet Erdoğan 4 dakikalık bir zamanla birinci olamadıklarını ve Türkiye”yi İtalya”da temsil etme hakkını kazanamadıkları içinde buruk bir sevinç yaşadıklarını söylediler. Ama birinci olan Malatya takımının İtalya”ya gitmemesi durumunda hakkın kendilerine verileceklerini söyledi. Takım sporcuları Bilgehan Şendul, Tuğba Çetin, Ayşenur Arslan, Senanur Kartal, Mahmure Çayır isimlerden oluşmaktadır.