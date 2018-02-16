Haber: Semih Baykal

Uluslararası Antalya Oryantiring günleri Türkiye Oryantiring Federasyonu ile Antalya Finike Belediyesi iş birliği ile 1-4 Şubat 2018 tarihlerinde düzenlendi. Yarışmaya Bolu’dan da Bolu Belediyespor’un başarılı sporcusu Orhan Kutlu katıldı. Kutlu, ilk günün ve dördüncü günün sonunda Dünya Sıralamasına puan veren yarışta 2’nci oldu. Ayrıca Kutlu, 3. Kademe Türkiye geneli Oryantiring yarışmasında ise birinci oldu. İlimizi başarıyla temsil eden Orhan Kutlu’yu, Bolu Belediyespor Başkanı Engin Alemdar’da yarışmada gösterdiği performanstan ve başarılarından dolayı tebrik etti.