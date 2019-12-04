Osman Hoca PFDK’da

Haber: N.Halid Altundal

Maçın 4.hakemi ile sürekli diyalog halinde olan Osman Özköylü’ye PFDK’dan ceza gelecek. Konuyla ilgili olarak TFF’den yapılan açıklama şöyle: “BOLUSPOR Kulübü teknik sorumlusu OSMAN ÖZKÖYLÜ'nün 01.12.2019 tarihinde oynanan BOLUSPOR-EKOL GÖZ MENEMENSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-c maddesi uyarınca 03.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”