Osman Özköylü dönemi sona erdi

Haber: Volkan Yılmaz

Ligde 18 puanla küme düşme potasında bulunan ve son oynanan Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçından da beraberlikle ayrılan Boluspor’da teknik direktör Osman Özköylü ile karşılıklı anlaşmaya vararak yollar ayrıldı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada “Kulübümüz teknik direktör Osman Özköylü ile olan sözleşmesinin karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Teknik Direktör Osman Özköylü ve ekibine verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2020, 12:06