Osmanlı 9’da 9 Yaptı

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Osmanlıspor, sahasında Kardemir Karabükspor’u 3-0 yendi. Üst üste 9. galibiyetini elde eden Osmanlıspor, puanını 44’e yükseltti.

Osmanlı 9’da 9 Yaptı

Haber: Gökhan Aksoy

Stat: Osmanlı

Hakemler: Caner Ak, Emin Yıldırım, Ali Can Alp

Osmanlıspor: Abdulaziz Demircan, Caner Arıcı, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Lumanza, Hasan Kılıç (Dk. 70 Atakan Rıdvan Çankaya), Ayuk, Sinan Kurt (Dk. 46 Galip Güzel), Burhan Eşer (Dk. 79 Beykan Şimşek), Magaye

Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar, Arda Belen, Can Sıkılmaz, Berkay Yılmaz, Emre Eser (Dk. 90 Oğuz Eken), Cihan Aydın (Dk. 87 Toykan Topuz), Fatih Tultak, Arif Bostancı (Dk. 72 Berk Kervankıran), Hüseyin Topbaş, Ahmet Karadayı, Batuhan Kurt

Goller: Dk. 30 ve 90+3 Magaye, Dk. 53 Ayuk ( Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Arda Belen, Dk. 31 Berkay Yılmaz, Dk. 54 Arif Bostancı, Dk. 74 Fatih Tultak ( Kardemir Karabükspor), Dk. 58 Caner Arıcı (Osmanlıspor)

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

YORUM EKLE
Gönder

banner133

banner129