Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Ramazan Keleş, Gökhan Memişoğlu, Uygar Bebek
Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, Kerim Avcı, Kubilay Aktaş, Oğulcan Çağlayan, Igor(SheıfedinChabbi dk. 75), Gökhan Alsan (Jefferson dk. 70), Mehmet Erdem Uğurlu, Rıdvan Şimşek, Yonathan Del Valle (Muhammed Enes Durmuş dk. 84)
Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Caner Arıcı, Muhammed Bayır, Numan Çürüksu, Tugay Kacar, Burhan Eşer (Beykan Şimşek dk. 79), Hasan Kılıç (Furkan Özçal dk. 74), TortolLumanzaLembı(Sinan Kurt dk. 56), Anıl Karaer, MagayeGueye
Goller: Oğulcan Çağlayan (dk. 19 ve 50) (Gazişehir Gaziantep), Caner Arıcı (dk. 16), Burhan Eşer (dk. 27), Beykan Şimşek (dk. 90) (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Kubilay Aktaş, Del Valle, Rıdvan Şimşek (Gazişehir Gaziantep), TortolLumanza, Caner Arıcı, Ahmet Eyüp Türkaslan, Muhammed Bayır, Anıl Karaer (Osmanlıspor)
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