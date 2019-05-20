Osmanlı Zorlanmadı

Spor Toto 1. Lig’in 34. haftasında Osmanlıspor deplasmanda Adanaspor’u 41 mağlup etti.

Osmanlı Zorlanmadı

Haber: Gönül Olutürk

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Burak Şeker xx, Kamil Çetin xx, Emrah Ünal xx

Adanaspor: Enes Soylu x, Enes Akyol x, Veli Kızılkaya xx, İhsan Göktaş x, Digao x (Özkan Taştemur dk. 46 x), Claudiu Bumba x, Doğanay Kılıç xx, Ahmet Dereli x, Moussa Bagayoko x (Mert Adar dk. 68 x), Şahin Berk xx (Mustafa Ceviz dk. 46 x), Eren Keleş xx

Osmanlıspor: Abdülaziz Demircan xx, Ali Ülgen xx, Ousmane N’Diaye xxx, Muhammed Bayır xx (Ali Eren İyican dk. 62 x), Mehmet Yiğit xx, Ognjen Todorovic xxx, Beykan Şimşek xx (Okan Deniz dk. 70 x), Jovan Blagojevic xxx, Galip Güzel xx (Barış Zeren dk. 78 x), Atakan Çankaya xx, Mertan Öztürk xxx

Goller: Eren Keleş (dk. 30) (Adanaspor), İhsan Göktaş (dk. 22 k.k.), Mertan Öztürk (dk. 54), Mertan Öztürk (dk. 82), Mertan Öztürk (dk. 90+2) (Osmanlıspor)

Sarı Kart: Doğanay Kılıç (Adanaspor)

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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