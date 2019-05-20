Osmanlı Zorlanmadı

Haber: Gönül Olutürk
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Burak Şeker xx, Kamil Çetin xx, Emrah Ünal xx
Adanaspor: Enes Soylu x, Enes Akyol x, Veli Kızılkaya xx, İhsan Göktaş x, Digao x (Özkan Taştemur dk. 46 x), Claudiu Bumba x, Doğanay Kılıç xx, Ahmet Dereli x, Moussa Bagayoko x (Mert Adar dk. 68 x), Şahin Berk xx (Mustafa Ceviz dk. 46 x), Eren Keleş xx
Osmanlıspor: Abdülaziz Demircan xx, Ali Ülgen xx, Ousmane N’Diaye xxx, Muhammed Bayır xx (Ali Eren İyican dk. 62 x), Mehmet Yiğit xx, Ognjen Todorovic xxx, Beykan Şimşek xx (Okan Deniz dk. 70 x), Jovan Blagojevic xxx, Galip Güzel xx (Barış Zeren dk. 78 x), Atakan Çankaya xx, Mertan Öztürk xxx
Goller: Eren Keleş (dk. 30) (Adanaspor), İhsan Göktaş (dk. 22 k.k.), Mertan Öztürk (dk. 54), Mertan Öztürk (dk. 82), Mertan Öztürk (dk. 90+2) (Osmanlıspor)
Sarı Kart: Doğanay Kılıç (Adanaspor)