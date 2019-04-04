Osmanlı’nın Süper Lig İnadı

Haber: Gökhan Aksoy
Karşılaşmanın ikinci yarısında Osmanlıspor lehine verilen taç kararının ardından Altınordulu oyuncular pozisyona itiraz etti. Daha sonra taç atışını kullanan Osmanlısporlu futbolcular topu Altınordulu oyunculara verdi.
Stat: Bornova
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Kemal Mavi, Gökhan Barcın
Altınordu: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Recep Yemişci, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Acer, Murat Uçar, Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert (Dk. 74 Anıl Koç), Okan Derici (Dk. 64 Alican Özfesli), Sefa Yılmaz, Serdar Deliktaş (Dk. 74 Enes Kubat)
Osmanlıspor: Karcemarskas, Caner Arıcı, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Ali Eren İyican (Dk. 71 Mehmet Yiğit), Ayuk, Hasan Kılıç, Mathew, Lumanza (Dk. 75 Burhan Eşer), Sinan Kurt, Magaye (Dk. 82 Mertan Caner Öztürk)
Goller: Dk. 9 Magaye, Dk. 64 Lumanza, Dk. 90+2 Burhan Eşer (penaltıdan) (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Dk. 33 Oğulcan Ülgün, Dk. 36 Yusuf Acer, Dk. 45+1 Sefa Yılmaz, Dk. 73 Serdar Deliktaş (Altınordu), Dk. 56 Hasan Kılıç (Osmanlıspor)