Haber: Kasım Şahin

Ankara temsilcisi, Bolu'daki ilk antrenmanını teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde gerçekleştirdi. Bolu Termal Otel'in sahasında yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan kampın ilk antrenmanına, 5'e 2 top kapma oyunuyla devam edildi.

Daha sonra 3 takım halinde dar alanda pas organizasyonu üzerinde duran oyuncular, açma germe egzersizleriyle antrenmanı sonlandırdı. Kaleciler ise takımdan ayrı olarak kaleci antrenörü eşliğinde çalıştı.

Geçen sezon lisansı çıkarılmayan Rumen golcü Raul Rusescu ile transfer döneminin gözde isimlerinden Nijeryalı futbolcu Aminu Umar da Bolu kampında yer alıyor.

Osmanlıspor, ilk etap kamp çalışmalarını 15 Temmuz'da tamamlayacak.