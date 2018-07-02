Haber: Kasım ŞAHİN

Süper ligden düşen Osmanlısporun ünlü futbolcusu 31 yaşındaki Caner Arıcı, kamp yapmak için geldiği Bolu Termal Otel’de jandarma tarafından gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Arıcı’nın otele giriş yaptığı sırada TC kimlik numarasının sisteme işlenmesinin ardından aranma kaydı olduğu ortaya çıktı.

Sisteme adının arandığı kaydı düşmesinin ardından otele gelen Karacasu Beldesi Jandarma Komutanlığına bağlı birimler otele giderek ünlü futbolcuyu gözaltına aldı. Arıcı’nın, “Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek” suçundan aldığı 108 TL’lik trafik cezası ödemediğinden hakkında yakalama kararı çıkartıldığı öğrenildi.

Ünlü futbolcu antrenman formalarıyla birlikte kamp yaptığı otelden alınarak Bolu Savcılığına çıkartıldı. Borcunu ödeme vaadiyle savcılık tarafından serbest bırakılan Osmanlısporlu futbolcu Caner Arıcı, adliye çıkışında basın mensuplarının sorularına karşın; “Şakamısınız ya” diyerek cevap verdi.