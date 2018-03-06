Haber: Semih Baykal

Boluspor tarafından düzenlenen Milli Piyango çekilişinde kazanan numaralar belli oldu. Boluspor’untecrübeli oyuncusuAndreSantos, Dünya yıldızı PSG forması giyen arkadaşı Neymar da SilvaSantosJúnior’a 5 bin bilet satmıştı. Büyük ödül olan otomobil Neymar’ın aldığı 5 bin biletten birine çıkıp çıkmadığı henüz belli değil. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden alınan 12.12.2017 tarih ve 40453693-255.01.03- E.6658 sayılı izniyle ve Milli Piyango İdaresi’nin 28 Şubat 2018 tarihli çekilişine bağlı olarak düzenlenen piyango çekilişinde ikramiye kazanan bilet numaraları şu şekilde;

Toyota Corolla 1.33 Life 2017 Model Kar Beyaz Otomobil

BİLET NO: 28168

Beko B65L 9783 5S 65/165 Ekran Televizyon

BİLET NO: 36917

I p h o n e 8 Plus 64 GB Cep Telefonu

BİLET NO: 19362 – 33862 – 40128 – 65425 – 93953

Beko B1 9459 NMN 465 Litre Neofrost Buzdolabı

BİLET NO: 13323 – 14556 – 17818 – 55375 – 58220 – 58451 – 61914 – 67775– 73480 – 79417

Beko D5 8101 E 1000 devir 8 kg çamaşır makinesi

BİLET NO: 13424 – 14096 – 15330 – 17478 – 23346 – 34012 – 35425 – 40577– 43785 – 48497

Beko BM 3003 3 Program Yarım Yük Bulaşık Makinesi

BİLET NO: 01375 – 60217 – 74915 – 74991 – 76195 – 79115 – 87718 – 89269– 90193 – 99586

Beko BM 2610 20 Litre Mikrodalga Fırın

BİLET NO: 04030 – 04187 – 05561 – 06581 – 06971 – 22085 – 27827 – 34074– 40056 – 42377 – 44228 – 46910 – 51815 – 54879 – 58147 – 66584 – 85164– 88056 – 91097 – 94832

İkramiye kazanan talihlilerin 22 Mart 2018 tarihi Saat 17.00 ye kadar Boluspor Kulübü Derneği Karaçayır Mah. Murat Canbaş Cad. Boluspor Tesisleri BOLU adresine veya 0374 215 13 60 nolu telefona başvurmaları gerekmektedir. İkramiyelerin son teslim tarihi 03 Haziran 2018 dir.