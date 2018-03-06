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06 Mart 2018 Salı
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    • Otomobili Neymar mı kazandı?

    BolusporKulübü tarafından gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişinin sonuçları belli oldu. Çekilişte kazanan numaralar belli olurken, herkes tarafındanNeymar’ın satın aldığı biletlere otomobilin çıkıp çıkmadığı merak konusu oldu.

    06 Mart 2018 Salı 11:17
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    Otomobili Neymar mı kazandı?
    Haber: Semih Baykal

    Boluspor tarafından düzenlenen Milli Piyango çekilişinde kazanan numaralar belli oldu. Boluspor’untecrübeli oyuncusuAndreSantos, Dünya yıldızı PSG forması giyen arkadaşı Neymar da SilvaSantosJúnior’a 5 bin bilet satmıştı. Büyük ödül olan otomobil Neymar’ın  aldığı 5 bin biletten birine çıkıp çıkmadığı henüz belli değil. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden alınan 12.12.2017 tarih ve 40453693-255.01.03- E.6658 sayılı izniyle ve Milli Piyango İdaresi’nin 28 Şubat 2018 tarihli çekilişine bağlı olarak düzenlenen piyango çekilişinde ikramiye kazanan bilet numaraları şu şekilde;

    Toyota Corolla 1.33 Life 2017 Model Kar Beyaz Otomobil

    BİLET NO: 28168

    Beko B65L 9783 5S 65/165 Ekran Televizyon

    BİLET NO: 36917

    I p h o n e 8 Plus 64 GB Cep Telefonu

    BİLET NO: 19362 – 33862 – 40128 – 65425 – 93953

    Beko B1 9459 NMN 465 Litre Neofrost Buzdolabı

    BİLET NO: 13323 – 14556 – 17818 – 55375 – 58220 – 58451 – 61914 – 67775– 73480 – 79417

    Beko D5 8101 E 1000 devir 8 kg çamaşır makinesi

    BİLET NO: 13424 – 14096 – 15330 – 17478 – 23346 – 34012 – 35425 – 40577– 43785 – 48497

    Beko BM 3003 3 Program Yarım Yük Bulaşık Makinesi

    BİLET NO: 01375 – 60217 – 74915 – 74991 – 76195 – 79115 – 87718 – 89269– 90193 – 99586

    Beko BM 2610 20 Litre Mikrodalga Fırın

    BİLET NO: 04030 – 04187 – 05561 – 06581 – 06971 – 22085 – 27827 – 34074– 40056 – 42377 – 44228 – 46910 – 51815 – 54879 – 58147 – 66584 – 85164– 88056 – 91097 – 94832

     

    İkramiye kazanan talihlilerin 22 Mart 2018 tarihi Saat 17.00 ye kadar Boluspor Kulübü Derneği Karaçayır Mah. Murat Canbaş Cad. Boluspor Tesisleri BOLU adresine veya 0374 215 13 60 nolu telefona başvurmaları gerekmektedir. İkramiyelerin son teslim tarihi 03 Haziran 2018 dir.

    Anahtar Kelimeler: BolusporKulübü, Gerçekleştirilen, Milli, Piyango, çekilişinin

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