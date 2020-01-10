Otopark Fiyatlarına % 50 Zam

Haber: Erdal Tanrıverdi

Boluspor Kulübü’nün en büyük gelir kaynaklarından biri olan otoparklara yeni yıl itibariyle geçen yıla oranla % 50 oranında zam geldi. Buna göre en düşük park ücreti 2 TL’den 3 TL’ye çıkarıldı. Yapılan bu zamma sürücülerin nasıl bir tepki vereceği merak ediliyor. İşte eski ve yeni otopark tarifesi:

0-1 Saat: 2 TL – 3 TL

0-2 Saat: 3 TL – 4.5 TL

0-3 Saat: 4 TL – 6 TL

0-4 Saat: 6 TL – 9 TL

0-8 Saat: 7 TL – 10 TL

0-24 Saat: 9 TL – 13 TL

Aylık Abone: 100 TL - 150 TL

3 Aylık Abone: 260 TL – 390 TL