Otopark Fiyatlarına % 50 Zam

Haber: Erdal Tanrıverdi
Boluspor Kulübü’nün en büyük gelir kaynaklarından biri olan otoparklara yeni yıl itibariyle geçen yıla oranla % 50 oranında zam geldi. Buna göre en düşük park ücreti 2 TL’den 3 TL’ye çıkarıldı. Yapılan bu zamma sürücülerin nasıl bir tepki vereceği merak ediliyor. İşte eski ve yeni otopark tarifesi:
0-1 Saat: 2 TL – 3 TL
0-2 Saat: 3 TL – 4.5 TL
0-3 Saat: 4 TL – 6 TL
0-4 Saat: 6 TL – 9 TL
0-8 Saat: 7 TL – 10 TL
0-24 Saat: 9 TL – 13 TL
Aylık Abone: 100 TL - 150 TL
3 Aylık Abone: 260 TL – 390 TL