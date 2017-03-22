Haber: Ceylan Beykoz

Hasan Hüseyin Akdoğan Teknik Endüstri Meslek Lisesi Spor Salonu’nda düzenlenen müsabakayı, İlçe Kaymakamı Harun Sarıfakıoğulları, Belediye Başkan yardımcısı Salih Uygur, Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş, Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Ömer Faruk Yakar, Türkiye Bedensel Engeliler Federasyonu Nizip Temsilcisi Ahmet Aksoy ve sporcular izledi. İlk kez Nizip’te düzenlenen müsabakalarda Bolu, Kırıkkale, Adana, Ankara, Osmaniye ve Kahramanmaraş’tan 9 takımın katıldığı açıklandı. Müsabakaların bitimiyle birlikte dereceye girenlerin ödüllendirildiği bildirildi.