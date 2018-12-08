Haber: Esra Öztürk

Bu maçın pek çok güzel yanı sıra; engellilerle aynı spor faaliyetinin içinde bulunan sağlık çalışanları da çok mutlu oldular. Bolu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sporculara "Sağlıklı Yaşama Merhaba" formaları, Bolu Sağlık Spor Kulübü tarafından da sporculara günün anlam ve önemini belirten madalyalar takdim edildi. Bolu Halk Sağlığı Başkanı Süleyman Özsarı, İBDH Başhekimi Muhammed Mustafa Gürdal ve Özel Nisan Koleji öğrencilerinin de oyuncu olarak katıldığı turnuva sonunda; tüm sporcular, seyirciler hep birlikte mandalina yiyerek sohbetlerini yaptılar. Bu güzel tanışma, kaynaşma, spor yapma, yeni arkadaşlıklar gibi pek çok güzel duyguyu içinde barındıran akşamın tekrarlanması dilekleriyle ayrılındı.