Haber: Gönül Olutürk

Oturarak voleybol oynayan 12 kişiden oluşan sporcu grubu Amatör Spor Haftası dolayısıyla yaklaşık 1 saat süren bir dostluk maçı oynadı. Sporcular böylelikle bu sporun engelli vatandaşlar tarafından keyifli bir şekilde yapılabileceğini ve engellerin sporla ortadan kalkabileceğini gösterdiler. Konuyla ilgili olarak Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü'nden alınan bilgide, "Bedensel engelli bireylerin toplum ve iş hayatında karşılaştıkları zorlukların farkında ve yapmamız gerekenlerin bilincinde olan bir kurum olarak her türlü adımın atılmasına öncü oluyoruz. Bu sebeple ilimizde bulunan bedensel engelli bireylerin spor alanlarında eşit şekilde faydalanabilmesi için oturarak voleybol çalışmalarını başlattık. Oturarak voleybolu tüm engelli kardeşlerimize yaymak ve bu sayede sporcuları rehabilite etmek ve topluma kazandırmak amacındayız. Çalışmalarımız Karaçayır 3000 kişilik spor salonunda kurumumuz voleybol antrenörü tarafından yapılmakta olup, özel sporcularımızın ulaşımı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüzün engelli aracı ile sağlanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.