Haber; Aysun Beykoz

Karaman İrfan Ataseven Anadolu Lisesi Spor Salonunda düzenlenen ve üç gün süren müsabakaların açılış törenine Karaman Valisi Süleyman Tapsız, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, daire müdürleri, sporcular ve çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda farklı illerden gelen takım kafileleriyle görüşerek onlarla muhabbet eden Vali Tapsız, engelli olarak engelsiz bir yaşam sürmeniz ve hayattan kopmamanız hepimizi sevindiriyor diyerek, müsabakaya katılan tüm takımlara başarılar diledi. Ev sahibi Karaman’ın da yer aldığı müsabakalarda Konya, Adana, Samsun, Kırıkkale, Ankara, Gaziantep ve Bolu takımlarının seremonide birbirlerini selamlayarak sevgi gösterilerinde bulunması, izleyenlerden büyük alkış aldı. Program, kukla sanatçısı Serkan Kaplan tarafından geleneksel ata sporumuz kuşak güreşini anlatan kukla gösterisi ile sona erdi.

Birinci ve ikinci etap müsabakalarının ardından final etabının Karaman’da yapıldığını belirten Oturarak Voleybol Milli Takımlar Yardımcı Antrenörü Adem Çelik, "2016-2017 sezonunda katılımların yoğun olması sebebiyle Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonumuz tarafından 2. lig kurulma kararı alındı ve 2016-2017 sezonunda 10 takımla 2. lig kuruldu. 1. lig takımlarımızın 2. lige de takım yaparak ve yeni takımların da eklenmesiyle 2016-2017 sezonunda 2. ligimizi başladık. 2. ligin ilk etabı Kırıkkale’de, ikinci etabı Gaziantep’te yapıldı. Bu iki etap sonucunda ilk dörde giren takımlarımız şuanda Karaman’da gerçekleştirilen final etabında 1. lige çıkma mücadelesi veriyor. İlk iki takımın 1. lige çıkacağı final etabında son altıya kalan takımlar ise 3. Lig olmadığı için 2. ligde mücadelelerine devam edecek” diye konuştu.

Müsabakalar 7 Mayıs Pazar günü final karşılaşmalarının ardından sona erdi.