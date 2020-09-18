Oturarak Voleybolda Fikstür Çekildi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen fikstür çekimine Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, başkan vekili İlhami Kılınçkaya, genel sekreter Erhan Durukan, tekerlekli sandalye basketbol branş sorumlusu Önder Yurdagül, teknik kurul başkanı Emin Bayramlar ve üye Bahri Gürpınar, Tekerlekli Basketbol Erkek Milli Takımı Başantrenörü Ahmet Akın ile Oturarak Voleybol Merkez Hakem Kurulu Genel Sekreteri Çetin Ok, Oturarak Voleybol Milli Takım Başantrenörü Yusuf Kenan Kök ve federasyon yetkilileri katıldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle fikstür çekimi internet üzerinden canlı yayımlandı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig'in 17 Ekim, 1, 2 ve 3. ligin ekim ayı sonunda başlatılması planlanan yeni sezonda takımlar, çift devreli deplasmanlı lig usulüne göre mücadele edecek. Kasım ayı sonunda başlatılması planlanan ve ilk kez bölgesel deplasmanlı lig usulüne göre yapılacak Oturarak Voleybol Süper Ligi'de ise 3 grupta 16 kulüp yarışacak. Bolu Gençlik Merkezi takımının da yer aldığı oturarak voleybol ligi A Grubu yeni sezonda ilk hafta karşılaşmaları şöyle:

Oturarak Voleybol Süper Lig

A Grubu

Bolu Gençlik Merkezi - Ankara Mahir Başer Ortaokulu

Karabük Gençlik ve Spor kulübü - Karadeniz Ereğli Büyükşehir Belediyespor

Alaplı Anadolu Engelliler - Bay