“Öyle Dedi, Böyle Oldu”

Haber: N.Halid Altundal

Ligin 12.haftasında Altınordu maçı öncesi basın mensupları ile buluşan teknik direktör Osman Özköylü transfer dedikodularını yalanlamış, “Şuanda daha önceki toplantılarda da söylediğim gibi tek amacımız mevcut kadromuzun devre arasına kadar bize ne vereceğini görmemiz lazım. Çünkü hiçbir oyuncu şuana kadar gerçek performansında zaten değildi. Bu oyuncuları gerçek performansına ulaştırdığımızda onlardan nasıl verim alacağız, bu noktada transfere ihtiyacımız olacak mı olmayacak mı veya bir tane mi olacak 6 tane mi olacak buna o zaman karar vereceğiz. Şuanda transferle ilgili bir planımız yok. Sadece oyuncularımızı gözlemliyoruz, olabilecek hamleleri sadece hesaplıyoruz. Onun dışında bu tür söylemlere kimse inanmasın. Bizim öncelikli hedefimiz içerdeki oyuncular. Onlar bizim için en büyük transfer. Onların gerçek kimliğine kavuşması ve bu takıma layıkıyla gerçek kalitelerinde hizmet eder duruma gelmesi bizim için en büyük transferdir” demişti. Ancak devre arası 6 transfer yapılması Osman Hocanın açıklamalarını gölgede bıraktı. Boluspor kadroya katılması planlanan yabancı kaleci ile birlikte 6 ismi transfer etti.