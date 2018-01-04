Haber: Gönül Olutürk

Boluspor takımına sezon başında katılan ancak Cengiz Umut Meraş'ın yükselen performansı ile formayı bu oyuncuya kaptıran Caner Cavlun'un ayrılmak istediği öğrenildi. Sezon sonu kontratı bitecek olan Cavlun'un oynayabileceği bir takıma gitmek için kulübe başvurduğu ancak teklif gelmediği için kampa katılacağı öğrenildi. Boluspor futbol Şube sorumlusu Höztabağ; “Gidecek oyuncuların hiçbir zaman önünü kapatmıyoruz. Bizde mutlu olmayan, memnun olmayan oynamak isteyen oyuncunun önünü kapatmak istemiyoruz. Şuana kadar onunla alakalı sadece Caner’den bir teklif geldi. ‘Ben oynamam lazım. Sezon sonu mukavelem bitiyor. Oynayıp transfer yapmam lazım’ dedi ama sonrasında Caner’de herhalde kendi iç dünyasında bazı şeyleri düşündü. Kulüplerin yapısını, finansal yapısını, parasal anlamda ne durumda olduklarını. Giderse nasıl bir şey burası gibi bir kulüp bulabilir miyim gibi böyle bir düşünceye girdi. Ama şuana kadar Caner’in takımdan ayrılması noktasında bize gelen bir talep olmadı. Öyle bir şey olursa biz kamuoyu ile bunu paylaşırız. Caner ayın 5’inde kampımızda olacak.” dedi