Haber: Esra Öztürk

Boluspor’un Akın Çorap Giresunspor’u 2-0 yendiği maçta gol perdesini açan AndreSantos, ilk yarıya etkili başlayamadıklarını belirtti. İkinci yarıda ağırlıklarını koymaya başladıklarını belirten Santos“İyi oynayan bir Giresunspor’a karşı oynayacağımızı biliyoduk. Sezonun ikinci yarısına güçlü bir rakiple başlangıç yapacaktık. Maça istediğimiz gibi başlayamadık ama ikinci yarıda oyuna ağırlığımızı koymaya başladık. Oyuncu değişiklikleri ile birlikte fizik gücümüz daha da yükseldi. Son dakika bile olsa golleri bulmak çok güzeldi. Sait Karafırtınalar sadece hoca değil bir abi, bir baba gibi. Saha içinde olduğu kadar saha dışında da beraberiz. Bu da bizi daha iyi bir aile haline getiriyor. Aynı şekilde ekibi de mükemmel insanlardan oluşuyor. Bu aile ortamı, bu hava bizi çok iyi yerlere getirecek. Oynayan, oynamayan, genç, yaşlı demeden herkese aynı sevgi ve saygıyı gösteriyor. Örneğin bugün Burak Asan şans buldu. Çok da güzel oynadı. Umarım daha çok şans bulur ve kendisini geliştirir” dedi.