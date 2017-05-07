Özel Haber:Aysun Beykoz

Kocaeli ile Bolu takımları arasında oynanan ve 9-8 İzmit ekibinin kazandığı maçı yöneten hakem maçın içinde yaşanan sportmenlik dışı olaylara göz yumarak oyunu devam ettirdi. Bolu oyuncu Sima Özdemir az daha gözünden oluyordu. Maçın içinde aldığı darbelerle hastanelik olan Sima acil serviste tedavi altına aldı. Hakem antrenör Sercan Marangoz’a da olaylar sonra kırmızı kart göstererek dışarı attı.

“Hocanızı attım, rahat oynayın”

Maçın hakemi bununla da yetinmeyim Bolulu oyunculara, “Hocanızı da attım rahat rahat oynayın” dedi. Bolulu oyunculardan Sema da maç içinde sürekli dayak yedi ve her tarafı morluklar içinde kaldı.

“Maça mı çıktık savaşa mı”

Maç sonrası gazetemize özel açıklamalar yapan Antrenör Sercan Marangoz, “Bu çocuk daha 13-14 yaşında ve resmen dayak yiyor. Üstüne sen oyunu devam ettiriyorsun. Ben kanama var açıldı” diyorum. “Durdur Hoca oyunu” diyorum “çocuk oynamak istiyorum dedi durduramam diyorsun” Ne olması gerekiyor bu oyunun durması için söylesene. İki oyuncumuz hastanelik, hoca itiraz ediyor yedek kulübesi kırmızı yiyor. Hoppp bütün sezonun emeği gitti. Hadi geçmiş olsun. Haaa bide sporcularıma gidip “hocanızı attım rahat rahat oynayın” diyorsun Çok güzel hakem yetiştiriyoruz. Antrenöre, sporcuya, işine en önemlisi kendine saygısı olan hakemler” dedi.